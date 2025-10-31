Fiserv Aktie heute im Plus (58,22€) - 31.10.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Fiserv Aktie. Sie steigt um +3,34 % auf 58,22€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Fiserv ist ein führender Anbieter von Finanztechnologien, spezialisiert auf Zahlungsabwicklung und Online-Banking. Mit einer starken Marktstellung und innovativen Lösungen konkurriert es mit FIS und Global Payments. Einzigartig sind seine maßgeschneiderten Finanzlösungen und strategischen Partnerschaften.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Fiserv Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -54,59 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fiserv Aktie damit um -47,28 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -49,46 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -71,72 % verloren.

Fiserv Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -47,28 % 1 Monat -49,46 % 3 Monate -54,59 % 1 Jahr -69,09 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Fiserv Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark fallende Fiserv Aktie, die über 50% verloren hat. Analysten haben ihre Kursziele von 250 USD auf 50 USD gesenkt, was Bedenken über die Bewertung und das Geschäftsmodell aufwirft. Anleger diskutieren mögliche Bodenbildungslevels bei 40 Euro und spekulieren auf weitere Rückgänge. Einige planen, bei 50 Euro einzusteigen, während andere auf eine charttechnische Gegenreaktion hoffen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Fiserv eingestellt.

Informationen zur Fiserv Aktie

Es gibt 544 Mio. Fiserv Aktien. Damit ist das Unternehmen 31,60 Mrd. wert.

Fiserv Aktie jetzt kaufen?

Ob die Fiserv Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fiserv Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.