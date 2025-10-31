AKTIE IM FOKUS 2
Fuchs gibt großen Gewinn größtenteils ab
- Fuchs-Aktie: Erholungsrally nur kurzzeitig erfolgreich.
- Kurs am Freitag nur +2,7% nach 12% Vormittagsplus.
- Analysten loben Umsatzwachstum und sinkende Rohstoffkosten.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die nach den Quartalsbericht von Fuchs gestartete Erholungsrally der Aktie hat nicht lange angehalten. Am Freitagnachmittag legte das Papier nur noch um 2,7 Prozent zu. Mit fast 12 Prozent Kursplus waren die Aktien des Schmierstoffherstellers am Vormittag noch mit 42,88 Euro auf das höchste Niveau seit Ende Juli gesprungen. Dabei ließen sie die exponentielle 200-Tage-Linie hinter sich. Sie wird neben ihrer einfach berechneten Version als Gradmesser für den langfristigen Trend gesehen.
Experten fanden in ersten Reaktionen lobende Worte, vor allem im Vergleich zum zweiten Quartal. So sah Barclays-Analyst Anil Shenoy klare Anzeichen der Besserung. Nach der Stagnation im Vorquartal habe das organische Umsatzwachstum auf 2 Prozent angezogen - bei besserem Lauf quer durch die Regionen. Auch die Barmittelzuflüsse seien höher gewesen.
Auch Thomas Schulte-Vorwick vom Bankhaus Metzler lobte die anziehende Dynamik. Erstmals seit vielen Quartalen rechne das Management zudem mit sinkenden Rohstoffkosten.
Die Fuchs-Aktien hatten ihren Negativtrend zuletzt an der Chartunterstützung um 38 Euro beendet. Hier hatten sich bereits im April wieder Käufer gefunden./ag/mis/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur FUCHS Pref Aktie
Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,76 % und einem Kurs von 39,40 auf Tradegate (31. Oktober 2025, 16:17 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der FUCHS Pref Aktie um +0,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,91 %.
Die Marktkapitalisierung von FUCHS Pref bezifferte sich zuletzt auf 2,56 Mrd..
FUCHS Pref zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 56,00EUR was eine Bandbreite von +17,71 %/+43,30 % bedeutet.