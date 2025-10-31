Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 31.10.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 31.10.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Allianz
Tagesperformance: -2,29 %
Platz 1
Performance 1M: -0,27 %
adidas
Tagesperformance: -2,21 %
Platz 2
Performance 1M: -8,06 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu adidas im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ, da die Aktie in den letzten 14 Tagen gefallen ist. Die Unterstützung bei 162€ wird als wichtig erachtet. Analysten haben die Kursziele gesenkt, was die Unsicherheit verstärkt. Während einige Anleger pessimistisch sind, gibt es auch Stimmen, die auf eine mögliche Erholung hoffen und bereit sind, abzuwarten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber adidas eingestellt.
Scout24
Tagesperformance: -2,17 %
Platz 3
Performance 1M: -3,30 %
Hannover Rueck
Tagesperformance: -2,14 %
Platz 4
Performance 1M: -1,29 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 5
Performance 1M: -4,86 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Deutsche Telekom im wallstreetONLINE-Forum ist von Vorsicht geprägt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen stark verloren und steht nun auf dem tiefsten Stand seit einem Jahr. Die Bewertung wird als fair angesehen, jedoch belasten Wettbewerbsdruck und Dividendenängste. Anleger warten auf bevorstehende Quartalszahlen, die die Kursentwicklung beeinflussen könnten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.
Münchener Rück
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 6
Performance 1M: +0,11 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 67,00%
|PUT: 33,00%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 34,00 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
