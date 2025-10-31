Aktien mit extremer Performance im DAX am 31.10.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu adidas im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ, da die Aktie in den letzten 14 Tagen gefallen ist. Die Unterstützung bei 162€ wird als wichtig erachtet. Analysten haben die Kursziele gesenkt, was die Unsicherheit verstärkt. Während einige Anleger pessimistisch sind, gibt es auch Stimmen, die auf eine mögliche Erholung hoffen und bereit sind, abzuwarten.