Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 31.10.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 31.10.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -4,92 %
Tagesperformance: -4,92 %
Platz 1
Performance 1M: +23,79 %
Performance 1M: +23,79 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Siltronic AG im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz eines Quartalsverlusts wird eine Stabilität des Kurses wahrgenommen. Einige Anleger erwarten einen Anstieg auf 80 Euro bis Jahresende, während andere auf die gesunkenen Umsätze und EBITDA hinweisen. Die Unsicherheit über die zukünftige Nachfrage bleibt ein zentrales Thema.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.
ATOSS Software
Tagesperformance: -3,87 %
Tagesperformance: -3,87 %
Platz 2
Performance 1M: +12,55 %
Performance 1M: +12,55 %
AIXTRON
Tagesperformance: +3,68 %
Tagesperformance: +3,68 %
Platz 3
Performance 1M: -10,68 %
Performance 1M: -10,68 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu AIXTRON im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Die Kursentwicklung war negativ, Analysten sind geteilter Meinung (DZ Bank: 'Kaufen', UBS: 'Neutral'). Sorgen über 'low visibility' für 2026 und ein späterer Aufschwung (2027/2028) verstärken die Unsicherheit unter den Anlegern.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber AIXTRON eingestellt.
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: -2,34 %
Tagesperformance: -2,34 %
Platz 4
Performance 1M: +1,58 %
Performance 1M: +1,58 %
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -2,28 %
Tagesperformance: -2,28 %
Platz 5
Performance 1M: +27,74 %
Performance 1M: +27,74 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SMA Solar Technology
Das Anleger-Sentiment zu SMA Solar Technology im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Analysten von Jefferies heben das Kursziel auf 22 € an, gestützt durch starke Auftragseingänge. Dennoch gibt es Bedenken hinsichtlich der finanziellen Stabilität und möglicher schlechter Q3-Zahlen. Die Aktie zeigt eine volatile Entwicklung, mit Widerständen bei 24,8 € und Potenzial bis 30 €, wenn der Durchbruch gelingt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SMA Solar Technology eingestellt.
United Internet
Tagesperformance: -2,18 %
Tagesperformance: -2,18 %
Platz 6
Performance 1M: +4,45 %
Performance 1M: +4,45 %
IONOS Group
Tagesperformance: -2,14 %
Tagesperformance: -2,14 %
Platz 7
Performance 1M: -18,66 %
Performance 1M: -18,66 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: -2,07 %
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 8
Performance 1M: -4,86 %
Performance 1M: -4,86 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Deutsche Telekom im wallstreetONLINE-Forum ist von Vorsicht geprägt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen stark verloren und steht nun auf dem tiefsten Stand seit einem Jahr. Die Bewertung wird als fair angesehen, jedoch belasten Wettbewerbsdruck und Dividendenängste. Anleger warten auf bevorstehende Quartalszahlen, die die Kursentwicklung beeinflussen könnten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte