45 Uhr im Ersten (FOTO)

München (ots) - Das Thema:



Stellenabbau und Handelskrieg: Ist unsere Autoindustrie noch zu retten?



Milliardenverluste bei Volkswagen und Porsche, massiver Gewinneinbruch bei

Mercedes, Stagnation der deutschen Wirtschaft - die Autonation Deutschland

kämpft mit den Folgen großer Umbrüche und eigener Versäumnisse. Die

Automobilindustrie spiegelt wider, wie schwer Deutschland der Wandel von einer

industriellen Erfolgsnation zur digitalen Innovationsgesellschaft fällt. Wie

lässt sich der Standort zukunftsfähig machen? Wie behaupten wir uns im

Wettstreit zwischen den USA und China? Und was braucht es, um die Wende zu

schaffen, Abhängigkeiten zu verringern und neue Innovationen voranzubringen?



Die Gäste:





