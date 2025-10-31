45 Uhr im Ersten (FOTO)

CAREN MIOSGA / Sonntag, 2. November 2025, um 21
München (ots) - Das Thema:
Stellenabbau und Handelskrieg: Ist unsere Autoindustrie noch zu retten?
Milliardenverluste bei Volkswagen und Porsche, massiver Gewinneinbruch bei
Mercedes, Stagnation der deutschen Wirtschaft - die Autonation Deutschland
kämpft mit den Folgen großer Umbrüche und eigener Versäumnisse. Die
Automobilindustrie spiegelt wider, wie schwer Deutschland der Wandel von einer
industriellen Erfolgsnation zur digitalen Innovationsgesellschaft fällt. Wie
lässt sich der Standort zukunftsfähig machen? Wie behaupten wir uns im
Wettstreit zwischen den USA und China? Und was braucht es, um die Wende zu
schaffen, Abhängigkeiten zu verringern und neue Innovationen voranzubringen?
Die Gäste:
Die Gäste:
Cem Özdemir (Spitzenkandidat von Bündnis 90/Die Grünen für die Landtagswahl in
Baden-Württemberg)
Hildegard Müller (Präsidentin Verband der Automobilindustrie e.V.)
Moritz Schularick (Präsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft)
vonHS schrieb gestern 10:39
Aber sie haben zu wenig verdient. Das meinte zumindest CEO Oliver Blume, der ab Januar nicht mehr Porsche-Chef sein wird, sondern nur noch den Volkswagen-Konzern führen. Das hat er im Interview mit der ZEIT (kostenpflichtig) gesagt und hat zumindest erstmals darüber gesprochen, warum er seinen Herzens-Job aufgeben muss. Und weshalb Elektroautos bald wie V8-Verbrenner röhren werden.mitdiskutieren »
https://www.zeit.de/2025/46/oliver-blume-vw-chef-porsche-autoindustrie-krise
https://www.zeit.de/2025/46/oliver-blume-vw-chef-porsche-autoindustrie-krise
keks911 schrieb 10.10.25, 11:17
gar nicht so schlecht wie befürchtet:
10.10.2025Pressemitteilung
Volkswagen Group steigert weltweite Auslieferungen bis Ende September auf 6,6 Millionen Fahrzeuge
https://www.volkswagen-group.com/de/pressemitteilungen/volkswagen-group-steigert-weltweite-auslieferungen-bis-ende-september-auf-66-millionen-fahrzeuge-19888
catocencoris schrieb 01.10.25, 20:00
Zur Klage gegen VW in Sachen Dieselskandal:
