    CAREN MIOSGA / Sonntag, 2. November 2025, um 21

    45 Uhr im Ersten (FOTO)

    München (ots) - Das Thema:

    Stellenabbau und Handelskrieg: Ist unsere Autoindustrie noch zu retten?

    Milliardenverluste bei Volkswagen und Porsche, massiver Gewinneinbruch bei
    Mercedes, Stagnation der deutschen Wirtschaft - die Autonation Deutschland
    kämpft mit den Folgen großer Umbrüche und eigener Versäumnisse. Die
    Automobilindustrie spiegelt wider, wie schwer Deutschland der Wandel von einer
    industriellen Erfolgsnation zur digitalen Innovationsgesellschaft fällt. Wie
    lässt sich der Standort zukunftsfähig machen? Wie behaupten wir uns im
    Wettstreit zwischen den USA und China? Und was braucht es, um die Wende zu
    schaffen, Abhängigkeiten zu verringern und neue Innovationen voranzubringen?

    Die Gäste:

    Cem Özdemir (Spitzenkandidat von Bündnis 90/Die Grünen für die Landtagswahl in
    Baden-Württemberg)

    Hildegard Müller (Präsidentin Verband der Automobilindustrie e.V.)

    Moritz Schularick (Präsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft)

    Pressekontakt:

    "Caren Miosga" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, produziert von der MIO
    media im Auftrag des NDR.

    Redaktion: Bianca Leitner (NDR)

    Pressefotos von Caren Miosga und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen
    Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.de

    Pressekontakt:
    Dr. Lars Jacob, ARD-Programmdirektion/Presse und Information
    Tel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.de
    Presseanfragen an Caren Miosga:
    Stephan Clausen, Tel.: 030 28 48 48 15, E-Mail: stephan.clausen.fm@carenmiosga.d

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6694/6149154
    OTS: ARD Das Erste


