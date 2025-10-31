Paul Tudor Jones: Ein explosiver Börsenanstieg wie 1999 steht unmittelbar bevor

"An den Märkten gibt es niemals Gewissheit", betont Jones. "Aber eine Kombination aus aggressiver Fiskal- und Geldpolitik – also Zinssenkungen und einem Haushaltsdefizit von rund 6 Prozent – könnte der entscheidende Treiber für einen gewaltigen Ausbruch werden."

In einem aktuellen Interview mit CNBC sagte Jones, Anleger, die in den kommenden fünf Monaten auf diesen Aufschwung setzen wollen, sollten sich zugleich auf einen schnellen Ausstieg vorbereiten.

Diese Mischung, so Jones weiter, habe man seit den frühen 1950er-Jahren, also der Nachkriegszeit, nicht mehr erlebt.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

"Das war damals eine verrückte Zeit – direkt nach dem Krieg. Ich bin der Ansicht, dass wir uns jetzt wieder in einer Phase befinden, die massive Preissteigerungen bei einer Vielzahl von Anlageklassen begünstigt."

Spätphase des Bullenmarkts

Jones erinnert daran, dass Bullenmärkte ihre größten Gewinne typischerweise kurz vor dem Höhepunkt erzielen – ähnlich wie zwischen Oktober 1999 und März 2000, unmittelbar vor dem Platzen der Dotcom-Blase.

Zu den möglichen Profiteuren des erwarteten Booms zählt Jones: Gold, Bitcoin, sowie den Nasdaq-Index.

Diese Anlageklassen könnten, so Jones, besonders stark von der aktuellen Inflationsdynamik und den außergewöhnlichen geld- und fiskalpolitischen Rahmenbedingungen profitieren – einer Kombination, die es in dieser Form seit der Nachkriegszeit nicht mehr gegeben habe.

Er verwies auf massive Kapitalzuflüsse und auf die marktprägenden Narrative rund um Konjunkturprogramme und Liquidität, die den derzeitigen Aufschwung antreiben könnten.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7160,83 Pkt , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer