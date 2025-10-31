    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Bullenmarkt

    Paul Tudor Jones: Ein explosiver Börsenanstieg wie 1999 steht unmittelbar bevor

    Der legendäre US-Investor Paul Tudor Jones rechnet mit einem explosiven Kursschub an den Aktienmärkten, der an die Euphorie der Dotcom-Ära von 1999 erinnern dürfte.

    Für Sie zusammengefasst
    • Paul Tudor Jones erwartet explosive Aktienkurse.
    • Aggressive Fiskal- und Geldpolitik als Treiber.
    • Gold, Bitcoin und Nasdaq könnten stark profitieren.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Foto: J. David Ake/AP/dpa

    In einem aktuellen Interview mit CNBC sagte Jones, Anleger, die in den kommenden fünf Monaten auf diesen Aufschwung setzen wollen, sollten sich zugleich auf einen schnellen Ausstieg vorbereiten.

    "An den Märkten gibt es niemals Gewissheit", betont Jones. "Aber eine Kombination aus aggressiver Fiskal- und Geldpolitik – also Zinssenkungen und einem Haushaltsdefizit von rund 6 Prozent – könnte der entscheidende Treiber für einen gewaltigen Ausbruch werden."

    Diese Mischung, so Jones weiter, habe man seit den frühen 1950er-Jahren, also der Nachkriegszeit, nicht mehr erlebt.

    "Das war damals eine verrückte Zeit – direkt nach dem Krieg. Ich bin der Ansicht, dass wir uns jetzt wieder in einer Phase befinden, die massive Preissteigerungen bei einer Vielzahl von Anlageklassen begünstigt."

    Spätphase des Bullenmarkts

    Jones erinnert daran, dass Bullenmärkte ihre größten Gewinne typischerweise kurz vor dem Höhepunkt erzielen – ähnlich wie zwischen Oktober 1999 und März 2000, unmittelbar vor dem Platzen der Dotcom-Blase.

    Zu den möglichen Profiteuren des erwarteten Booms zählt Jones: Gold, Bitcoin, sowie den Nasdaq-Index.

    Diese Anlageklassen könnten, so Jones, besonders stark von der aktuellen Inflationsdynamik und den außergewöhnlichen geld- und fiskalpolitischen Rahmenbedingungen profitieren – einer Kombination, die es in dieser Form seit der Nachkriegszeit nicht mehr gegeben habe.

    Er verwies auf massive Kapitalzuflüsse und auf die marktprägenden Narrative rund um Konjunkturprogramme und Liquidität, die den derzeitigen Aufschwung antreiben könnten.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
