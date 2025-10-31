Jefferies hebt Ziel für Drägerwerk auf 73 Euro - 'Hold'

Erster EIndruck Analystencall von heute:

Wie man an der Kursreaktion ersehen konnte, waren die meisten Analysten enttäuscht über die Aussagen des Vorstands, der gezielt versuchte die Erwartungen zu dämpfen. Die Präsentation war noch sehr positiv. In der Q&A gab auch keine echten substantiellen schlechten Nachrichten. Allerdings verwiesen die beiden Herren mehrmals darauf, dass für die Entwicklung von Dräger ein Quartal keine Aussagekraft hätte und dass das 3. Q. 2025 und das 4. Q. 2024 außergewöhnlich gute Quartale gewesen seien und für Q4 2025 eher normale Margen zu erwarten seien. Grundsätzlich würde man sich auf die operative Beendigung des Jahres konzentrieren (dauert noch 7 Wochen). Dabei wäre theoretisch auch ein unterschreiten des unteren Endes der Guidance möglich, wenn auch unwahrscheinlich. Man hoffe am oberen Ende herauszukommen. Good execution wäre hierzu wichtig. Darauf kam ein bissig/Ironischer Kommentar des fragenden Analysten, dass Dräger wohl "good at flaws at execution" sei (d.h. gut darin so etwas in den Sand zu setzen......). Da kam die alte Skepsis des Kapitalmarktes ggü. Dräger und den beiden Herren wieder hoch (Tja, wenn SD abtreten würde und durch einen renommierten Externen Manager ersetzt würde, dann geht der Kurs wohl durch die Decke....)





Inhaltlich gab es m.E. die folgenden Highlights:

Für 2026 wird eine weitere Ergebnissteigerung im Rahmen der erwarteten durchschnittlichen Verbesserung um 1% EBIT-Marge für möglich gehalten, trotz Belastung durch Währungsfaktoren

Q4 2024 war durch ein Impairment in Höhe von 10 Mio. Euro belastet, so dass hier eigentlich eine ganz gute Ausgangslage besteht.

Durch den Rückzug dreier? Wettbewerber aus dem Beatmungsmarkt hat Dräger Marktanteile gewonnen (Wenn auch evtl. nicht so viele wie Hamilton, die aber durch die Zölle auf Schweizer Produkte in den USA starke Belastungen haben, obwohl sie als US FIrma gelten und im Markt Vorteile haben). Diese Verbesserung (Ergebnis, Umsatz etc). sollte auch in 2026 anhalten. Dagegen läuft das Chinageschäft in Medical ziemlich schwach und scheint sich wohl auch nicht zu erholen

Die miese Chemiekonjunktur belastet Geschäft in D und USA im SIcherheitsgeschäft. Gleichzeitig steigt das Militärgeschäft trotz des Wegfalls eines Großauftrags in 2024.

Zu dem Einfluß der US Zölle und der Entwicklung der PArtnerschaft mit Braun/Ascom gab es keine Fragen. Dagegen wurde kurz über die Partnerschaft von Phillips und GE im Vertrieb gesprochen. Dräger prüft wohl ähnliche JVs, ohne dass etwas konkretes berichtet wurde





Wertung: Nach den Super Q3 Zahlen wollten SD und Leskow die Erwartungen wieder einfangen und haben bewusst auf Moll gemacht (echte neue Schwachpunkte waren nicht zu erkennen). M.E. wird Dräger mit den Q4 Zahlen wieder angenehm überraschen, da ich dem tieferstapeln von heute nicht traue. Ich rechne mit über 7 Euro Ergebnis pro Aktie (evtl. läuft es Richtung 8 Euro).





Irrtum vorbehalten.



