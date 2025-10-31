ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für Drägerwerk auf 73 Euro - 'Hold'
- Jefferies hebt Kursziel für Drägerwerk auf 73 Euro.
- Einstufung bleibt auf "Hold" nach starkem Q3.
- Profitabilitätsprognosen für 2025-2027 angehoben.
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Drägerwerk von 67 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Medizin- und Sicherheitstechnik-Unternehmen habe ein starkes Zahlenwerk für das dritte Quartal abgeliefert und die Jahresziele erhöht, lobte Henrik Paganetty in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Profitabilitätsprognosen für die Jahre 2025 bis 2027 nach oben./edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 10:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 10:02 / ET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Draegerwerk Aktie
Die Draegerwerk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,75 % und einem Kurs von 73,10 auf Tradegate (31. Oktober 2025, 15:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Draegerwerk Aktie um -3,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,90 %.
Die Marktkapitalisierung von Draegerwerk bezifferte sich zuletzt auf 628,66 Mio..
Draegerwerk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2500 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 78,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 67,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 96,00EUR was eine Bandbreite von -8,34 %/+31,33 % bedeutet.
Kursziel: 73 Euro
Vielen Dank für die Korrektur. Da habe ich wahrscheinlich unbewusst absichtlich nicht richtig zugehört. Nach mehreren Jahrzehnten Investmenterfahrung mit Dräger, den beiden Herren und dem was ich aus dem Markt höre bzgl. der Fähigkeit die Ergebnisziele längerfristig zu erreichen, hatte ich wohl die Hoffnung jemand würde mal etwas sarkastisch nachfragen.... Wäre auch zu schön gewesen, wobei es momentan je eigentlich läuft.
@ deepvalue
Erster EIndruck Analystencall von heute: