    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDraegerwerk AktievorwärtsNachrichten zu Draegerwerk

    ANALYSE-FLASH

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jefferies hebt Ziel für Drägerwerk auf 73 Euro - 'Hold'

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies hebt Kursziel für Drägerwerk auf 73 Euro.
    • Einstufung bleibt auf "Hold" nach starkem Q3.
    • Profitabilitätsprognosen für 2025-2027 angehoben.
    ANALYSE-FLASH - Jefferies hebt Ziel für Drägerwerk auf 73 Euro - 'Hold'
    Foto: Drägerwerk AG

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Drägerwerk von 67 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Medizin- und Sicherheitstechnik-Unternehmen habe ein starkes Zahlenwerk für das dritte Quartal abgeliefert und die Jahresziele erhöht, lobte Henrik Paganetty in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Profitabilitätsprognosen für die Jahre 2025 bis 2027 nach oben./edh/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 10:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 10:02 / ET

    Draegerwerk

    -1,75 %
    -3,11 %
    +16,90 %
    +6,26 %
    +66,18 %
    +82,64 %
    +7,17 %
    +13,43 %
    +1.819,64 %
    ISIN:DE0005550636WKN:555063

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Draegerwerk Aktie

    Die Draegerwerk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,75 % und einem Kurs von 73,10 auf Tradegate (31. Oktober 2025, 15:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Draegerwerk Aktie um -3,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von Draegerwerk bezifferte sich zuletzt auf 628,66 Mio..

    Draegerwerk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2500 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 78,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 67,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 96,00EUR was eine Bandbreite von -8,34 %/+31,33 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst:
    Kursziel: 73 Euro


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Draegerwerk - 555063 - DE0005550636

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Draegerwerk. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Jefferies hebt Ziel für Drägerwerk auf 73 Euro - 'Hold' Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Drägerwerk von 67 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Medizin- und Sicherheitstechnik-Unternehmen habe ein starkes Zahlenwerk für das dritte Quartal abgeliefert und die …