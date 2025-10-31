Univers startet in Zusammenarbeit mit AMD, Microsoft und NUS das weltweit erste Global Impact AI Lab, um Innovationen im Bereich Unternehmens-KI und IoT voranzutreiben

IAL wurde entwickelt, um mit seinem Inkubationsprogramm Innovationen im Bereich KI und IoT/Edge auf Unternehmensebene zu beschleunigen. Dabei werden führende Technologien, Governance und akademisches Fachwissen zusammengeführt, um Edge-to-Cloud-Intelligenz mit beispielloser Geschwindigkeit und Wirkung bereitzustellen.

SINGAPUR, 31. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Univers, ein weltweit führender Anbieter von KI für den Energiesektor, hat in Zusammenarbeit mit AMD, Microsoft und der National University of Singapore (NUS) und mit Unterstützung der Infocomm Media Development Authority of Singapore die Gründung des weltweit ersten Global Impact AI Lab („IAL") bekannt gegeben.

IAL vereint führende Technologien und Branchenexpertise, um die KI-getriebene Transformation in den Bereichen Energie, Infrastruktur, Transport und Fertigung zu beschleunigen.

Die Mission des Labors konzentriert sich auf drei strategische Effizienzfaktoren, die zusammen einen systemischen Mehrwert schaffen:

Energieeffizienz – jede Kilowattstunde zählt durch KI-gesteuerte Optimierung von Erzeugung, Speicherung und Verbrauch.

– jede Kilowattstunde zählt durch KI-gesteuerte Optimierung von Erzeugung, Speicherung und Verbrauch. Betriebliche Effizienz – jeder Vorgang wird intelligenter durch die Vernetzung von Anlagen, Systemen und Prozessen für mehr Zuverlässigkeit und Produktivität.

– jeder Vorgang wird intelligenter durch die Vernetzung von Anlagen, Systemen und Prozessen für mehr Zuverlässigkeit und Produktivität. Systemeffizienz – jede Verbindung wird sinnvoll durch KI-gestützte Orchestrierung, die Ökosysteme in den Bereichen Energie, Infrastruktur und Industrie vereint.

Die Eröffnungr Startschuss wurde am 28. Oktober auf der One-Univers-Veranstaltung von Tan Kiat How, Staatsminister im Ministerium für digitale Entwicklung und Information, offiziell vorgenommen, der damit Singapurs Engagement für eine enge Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor zur Förderung digitaler und KI-Innovationen unterstrich.

Michael Ding, Global Executive Director von Univers, , fügte hinzu: „KI und IoT entfalten ihr volles Potenzial, wenn sie durch starke Partnerschaften unterstützt werden. Das IAL vereint führende Branchen- und akademische Expertise, um Innovationen in Unternehmensvorteile umzuwandeln."

In einem Geschäftsumfeld, in dem die Einführung digitaler Technologien allein nicht mehr ausreicht, nutzt IAL die enge Zusammenarbeit mit seinen Partnern, um Lösungen für reale geschäftliche Herausforderungen zu entwickeln und KI- und IoT-Konzepte in skalierbare, kommerziell nutzbare Lösungen umzusetzen. Durch diesen einzigartigen Ökosystemansatz profitieren Unternehmen von einer schnelleren Entscheidungsfindung, operativer Agilität und nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen.