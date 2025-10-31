    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAXA AktievorwärtsNachrichten zu AXA
    DZ BANK stuft Axa auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Axa von 46 auf 45 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die limitierte Berichterstattung des Versicherers für das dritte Quartal enthalte keine nennenswerten Überraschungen, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,40 % und einem Kurs von 37,67EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 16:54 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Thorsten Wenzel
    Analysiertes Unternehmen: Axa
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 45
    Kursziel alt: 46
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


