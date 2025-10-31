Robert Kiyosaki: Angst ist der größte Feind von Bitcoin-Anlegern!

Kiyosaki, Autor des Finanzklassikers "Rich Dad Poor Dad", erwartet, dass Bitcoin bis Ende 2025 die Marke von 200.000 US-Dollar erreichen könnte. In einem Beitrag auf X betonte er, dass emotionale Intelligenz wichtiger sei als akademisches Wissen, wenn es um langfristigen Vermögensaufbau gehe. "Verlierer haben mehr Angst vor Verlusten als davor, reich zu werden", schrieb er. Wer seine Gefühle beherrsche, treffe bessere Entscheidungen – und profitiere stärker von Marktzyklen. Als Beispiel nannte Kiyosaki eigene Erfahrungen: Während ein Freund auf kurzfristige Rückgänge in seinem Coinbase-Konto blickte, konzentrierte er sich auf die langfristigen Gewinne.

Robert Kiyosaki und Michael Saylor, zwei der lautesten Stimmen im Kryptomarkt, zeigen sich trotz jüngster Schwankungen ausgesprochen bullish. Während Bitcoin derzeit um 111.000 US-Dollar notiert, rechnen beide mit neuen Allzeithochs bis Ende 2025 – und stützen ihre Prognosen auf unterschiedliche, aber sich ergänzende Ansätze: Emotion und Struktur.

Seine Botschaft löste eine breite Diskussion in der Krypto-Community aus. Unterstützer hoben hervor, dass "Gewinner rauszoomen, Verlierer reinzoomen" – also den langfristigen Trend über kurzfristige Volatilität stellen. Kritiker erinnerten hingegen an Kiyosakis teils ungenaue Prognosen in der Vergangenheit, die sich häufig als überzogen erwiesen hätten.

Parallel dazu bekräftigte Michael Saylor, Executive Chairman von Strategy, im Gespräch mit CNBC seine bullishe Haltung. Er prognostiziert für Bitcoin bis Ende 2025 einen Wert von rund 150.000 US-Dollar und langfristig eine jährliche Steigerung um etwa 30 Prozent. "Ich denke, dass Bitcoin weiter steigen wird. Die Volatilität nimmt ab, da die Branche immer strukturierter wird", sagte Saylor. Sein Unternehmen besitzt mittlerweile über 640.000 Bitcoin und zählt damit zu den größten institutionellen Haltern weltweit.

Der Optimismus der beiden Bitcoin-Veteranen kommt in einer Phase erhöhter Unsicherheit. Noch am 10. Oktober hatte ein sogenannter Flash Crash über 19 Milliarden US-Dollar an Positionen ausgelöscht – das größte Liquidationsereignis, das CoinGlass je verzeichnete. Seitdem pendelt der Kurs stabil zwischen 110.000 und 115.000 US-Dollar, während institutionelle Zuflüsse konstant bleiben.

Analysten werten die jüngsten Rückgänge daher als normale Korrektur im laufenden Zyklus. Die On-Chain-Daten zeigen, dass Anleger weiterhin akkumulieren. Sowohl Saylors datengetriebene Argumentation als auch Kiyosakis Fokus auf emotionale Stärke laufen auf dasselbe Fazit hinaus: Trotz Volatilität bleibe die Richtung des Bitcoin-Marktes auf lange Sicht nach oben gerichtet.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,68 % und einem Kurs von 110.146USD auf CryptoCompare Index (31. Oktober 2025, 16:59 Uhr) gehandelt.





