Seagate Technology Holdings Aktie sinkt rapide - -11,29 % - 31.10.2025

Am heutigen Handelstag musste die Seagate Technology Holdings Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -11,29 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Seagate Technology Holdings ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine HDDs und SSDs. Das Unternehmen konkurriert mit Western Digital und Samsung und zeichnet sich durch innovative Technologien und ein breites Produktportfolio aus.

Obwohl die Seagate Technology Holdings Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +83,84 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Seagate Technology Holdings Aktie damit um +22,88 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,30 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Seagate Technology Holdings +184,88 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,29 % geändert.

Seagate Technology Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +22,88 % 1 Monat +22,30 % 3 Monate +83,84 % 1 Jahr +160,31 %

Informationen zur Seagate Technology Holdings Aktie

Es gibt 213 Mio. Seagate Technology Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,43 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Seagate Technology Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die Seagate Technology Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Seagate Technology Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.