SLR Group: Finale Zahlen & Ausblick 25/26 für Anleihe 8,944 % bis 10/27
Die SLR Group GmbH hat trotz eines Umsatzrückgangs im Geschäftsjahr 24/25 ehrgeizige Pläne: Mit dem „Adapt & Grow“-Programm und neuen Kundenstrategien strebt sie nach nachhaltigem Wachstum.
- SLR Group GmbH erzielte im Geschäftsjahr 24/25 einen Umsatz von 194,0 Mio. EUR, ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (241,4 Mio. EUR).
- Das bereinigte EBITDA betrug 17,3 Mio. EUR, was einem Rückgang von 34% gegenüber dem Vorjahr entspricht (26,4 Mio. EUR).
- Für das Geschäftsjahr 25/26 wird eine Gesamtproduktion von etwa 105 Kilotonnen und ein bereinigtes EBITDA von 19 bis 20 Mio. EUR erwartet.
- Das Unternehmen hat erfolgreich das „Adapt & Grow“-Programm implementiert, um Effizienz und Profitabilität zu steigern.
- SLR Group plant, die Beziehungen zu ihren langjährigen Kunden in der Agrar- und Bauindustrie weiter auszubauen und ihr Produktspektrum zu erweitern.
- Der finale Geschäftsbericht für 24/25 ist auf der Unternehmenswebsite verfügbar, und das Unternehmen beschäftigt derzeit 748 Mitarbeiter.
