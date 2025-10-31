RBC stuft Scout24 auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Scout24 nach Quartalszahlen von 125 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wassachon Udomsilpa passte ihre Prognosen für den Online-Portalbetreiber in einer am Freitag vorliegenden Studie an den etwas besser als erwartet ausgefallenen durchschnittlichen Umsatz je Nutzer im dritten Quartal an./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 10:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 10:53 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 10:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 10:53 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,12 % und einem Kurs von 99,15EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 16:16 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Wassachon Udomsilpa
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 130
Kursziel alt: 125
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Wassachon Udomsilpa
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 130
Kursziel alt: 125
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte