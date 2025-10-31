    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Türkei

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gaza-Treffen von Außenministern aus Nahost in Istanbul geplant

    Für Sie zusammengefasst
    • Außenminister treffen sich in Istanbul zum Frieden.
    • Acht Länder diskutieren Gaza-Friedensprozess.
    • Waffenruhe zwischen Israel und Hamas ist brüchig.

    ANKARA (dpa-AFX) - Die Außenminister mehrerer Länder in Nahost kommen türkischen Angaben zufolge am Montag zu Gesprächen über mögliche Schritte im Gaza-Friedensprozess zusammen. An dem Treffen in Istanbul sollen Minister der acht Länder teilnehmen, die auch an den Beratungen mit US-Präsident Donald Trump am Rande der UN-Generaldebatte beteiligt waren, wie der türkische Außenminister Hakan Fidan sagte. Eine Bestätigung für das Treffen aus anderen Ländern gibt es bisher nicht.

    An dem Treffen in New York hatten neben der Türkei außerdem Katar, Saudi-Arabien, Indonesien, Pakistan, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate und Jordanien teilgenommen.

    Die Waffenruhe zwischen Israel der islamistischen Hamas ist brüchig. Wie die nächsten Schritte im Friedensprozess umgesetzt werden können, ist offen. Dazu gehört unter anderem die Entwaffnung der Hamas./apo/DP/nas





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Türkei Gaza-Treffen von Außenministern aus Nahost in Istanbul geplant Die Außenminister mehrerer Länder in Nahost kommen türkischen Angaben zufolge am Montag zu Gesprächen über mögliche Schritte im Gaza-Friedensprozess zusammen. An dem Treffen in Istanbul sollen Minister der acht Länder teilnehmen, die auch an den …