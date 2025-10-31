Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 31.10.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.987,20USD pro Feinunze und notiert damit -0,91 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 48,55USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -0,66 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 64,32USD und verzeichnet ein Plus von +0,43 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 60,56USD und verzeichnet ein Plus von +0,47 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.442,50 USD -1,27 % Platin 1.578,50 USD -2,41 % Kupfer London Rolling 10.865,84 USD -0,39 % Aluminium 2.893,45 PKT +0,35 % Erdgas 4,059 USD +0,05 %

Rohstoff des Tages: Platin

Mit einem Tages-Minus von -2,41 % gehört Platin heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 31.10.25, 17:29 Uhr.