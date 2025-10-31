    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 3. November 2025

    • PostNL und Ryanair veröffentlichen Q3-Zahlen.
    • VDMA meldet Auftragseingang für September und Q3.
    • Kongress zur Energiewende und Bankendialog in DE.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 3. November 2025

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 NLD: PostNL, Q3-Zahlen
    07:00 IRL: Ryanair, Q2-Zahlen
    10:00 DEU: VDMA veröffentlicht Auftragseingang 9/25 und Q3/25 12:00 DEU: Biontech, Q3-Zahlen
    22:00 USA: Adtran, Q3-Zahlen
    22:15 USA: Eastman Chemical, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    DEU: ifo-Geschäftsklima Ostdeutschland
    02:45 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25
    06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 9/25
    08:30 CHE: Verbraucherpreise 10/25
    09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25
    09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25
    09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25
    09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 10/25
    16:00 USA: Bauinvestitionen 9/25

    SONSTIGE TERMINE
    08:00 DEU: Kongress Deutsche Energie-Agentur (dena) zur Energiewende «Sicher vorangehen» + Eröffnungskeynote von Bundesumweltminister Carsten Schneider

    13:30 DEU: Bankendialog zu «Mit Nachhaltigkeit zu stärkerer Wirtschaft» u.a. mit dem Hauptgeschäftsführer Bankenverband, Heiner Herkenhoff Themen: Welche Chancen eröffnet die Transformation? Welche politischen Rahmenbedingungen braucht es für zukunftsfähige Märkte? Und wie können Banken Mittelstand und kleinere Unternehmen gezielt beim Wandel unterstützen?

    HINWEIS
    JPN / RUS: Feiertag, Börsen geschlossen
    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi





    dpa-AFX
