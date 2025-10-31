Aconnic AG: Halbjahresbericht 2025 & neue Maßnahmen im Fokus
Die aconnic AG blickt auf ein turbulentes erstes Halbjahr 2025 zurück, geprägt von Umsatzrekorden und Herausforderungen. Mit einem Umsatzsprung im Bereich Carbon Capturing & Bio-Energy und strategischen Plänen für die Zukunft zeigt das Unternehmen Entschlossenheit. Trotz geopolitischer Hürden und interner Verzögerungen bleibt die aconnic AG optimistisch und strebt tiefgreifende Veränderungen an.
Foto: adobe.stock.com
- aconnic AG hat den Geschäftsbericht für das 1. Halbjahr 2025 veröffentlicht, mit einem Umsatz von 19,237 Mio. EUR im Bereich COMMUNICATION NETWORKS und einem negativen EBITDA von -1,279 Mio. EUR.
- Der Bereich CARBON CAPTURING & BIO-ENERGY erzielte 3,219 Mio. EUR Umsatz, was einer Steigerung von über 300 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht, mit einem EBITDA von 2,090 Mio. EUR.
- Herausforderungen in der Geschäftsentwicklung resultieren aus langen Entscheidungsprozessen bei Kunden, geringeren Neuanschlüssen im Glasfasernetzausbau, Investitionskürzungen und geopolitischen Faktoren.
- Bereits 2024 wurden Maßnahmen zur Stärkung der Finanzkraft, wie Kapitalerhöhung und Kostensenkungen, eingeleitet, jedoch kam es zu Verzögerungen bei der Implementierung.
- Für 2025 sind tiefgreifende Veränderungen geplant, darunter Kostensenkungen um 3,5 Mio. EUR jährlich, vollständige Refinanzierung der Fremdkapitalfinanzierung und Marktausweitung in kritischen Infrastrukturbereichen.
- Trotz der Herausforderungen erwartet aconnic AG ein Umsatzwachstum von 50 % im 4. Quartal 2025 und plant ab 2026 mit neuen Produkten und Kunden zu wachsen.
Der Kurs von aconnic lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,4350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,40 % im Plus.
-2,79 %
+0,97 %
-36,67 %
-51,68 %
-50,24 %
-75,27 %
-75,27 %
-39,07 %
-94,23 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte