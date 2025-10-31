93 0 Kommentare Aconnic AG: Halbjahresbericht 2025 & neue Maßnahmen im Fokus

Die aconnic AG blickt auf ein turbulentes erstes Halbjahr 2025 zurück, geprägt von Umsatzrekorden und Herausforderungen. Mit einem Umsatzsprung im Bereich Carbon Capturing & Bio-Energy und strategischen Plänen für die Zukunft zeigt das Unternehmen Entschlossenheit. Trotz geopolitischer Hürden und interner Verzögerungen bleibt die aconnic AG optimistisch und strebt tiefgreifende Veränderungen an.

