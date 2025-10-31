Aktien Frankfurt Schluss
Dax fällt unter 24.000 - Oktober-Bilanz leicht positiv
- Dax schloss mit 0,67% Minus bei 23.958 Punkten.
- Positive Impulse aus Übersee blieben aus.
- US-Tech-Aktien profitierten von starken Quartalszahlen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer zähen Woche ist der Dax mit Verlusten ins Wochenende gegangen. Positive Impulse von den Überseemärkten, wo das KI-Fieber die Kurse steigen lässt, kamen beim deutschen Leitindex nicht an. "Den Anlegern und Investoren scheinen die Ideen auszugehen, wie sich die Zukunft der Dax-Unternehmen positiv gestalten könnte", schrieb Analyst Frank Sohlleder vom Broker Activtrades.
Der Dax fiel erstmals seit zwei Wochen wieder unter die runde Marke von 24.000 Punkten und schloss mit einem Minus von 0,67 Prozent bei 23.958,30 Zählern. Auf Wochensicht resultierte daraus ein Verlust von rund 1,2 Prozent, für den Monat Oktober aber ein Plus von 0,3 Prozent. Der MDax für die mittelgroßen Börsenkonzerne sank am Freitag um 0,44 Prozent auf 29.751,62 Punkte.
In den USA hatte der Aktienmarkt am Vortag seiner Rekordrally etwas Tribut gezollt. Am Freitag ging es dort vor allem im Technologiesektor wieder deutlich aufwärts. Grund sind die Quartalszahlen von Apple und Amazon , die die Erwartungen am Markt deutlich übertrafen. "Die Gewinne der US-Big-Techs sprudeln", schrieb dazu Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Allerdings sei dies auch nötig, denn die Bewertungen seien deutlich angestiegen./edh/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 213,7 auf Tradegate (31. Oktober 2025, 17:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +12,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,34 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,28 Bil..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 280,63USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 310,00USD was eine Bandbreite von +11,99 %/+44,66 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Sollte sie vor XC erreicht werden, na Ihr wisst schon - Feierabend bis zu den Amis.....🤠
Bild: 1063_20251030080056_dax03