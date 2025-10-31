    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAirbus AktievorwärtsNachrichten zu Airbus

    Globale Aktienmärkte im Minus: DAX mit größtem Verlust, Amazon glänzt

    An den globalen Börsen dominieren heute rote Zahlen, während einige Unternehmen dennoch glänzen. Ein Blick auf die Gewinner und Verlierer der wichtigsten Indizes zeigt ein gemischtes Bild.

    Foto: Peter Kneffel - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Am heutigen Handelstag verzeichnen die wichtigsten Aktienindizes weltweit überwiegend Verluste. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 23.951,57 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,74%. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, notiert bei 29.761,40 Punkten und liegt damit 0,17% im Minus. Der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, fällt um 0,67% auf 16.752,94 Punkte. Auch der TecDAX, der sich auf Technologieunternehmen konzentriert, zeigt mit einem Rückgang von 0,64% auf 3.630,92 Punkte eine negative Entwicklung. Auf internationaler Ebene zeigt sich ein ähnliches Bild. Der Dow Jones Industrial Average, einer der wichtigsten US-amerikanischen Indizes, notiert bei 47.495,07 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,21%. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, steht bei 6.833,98 Punkten und verliert 0,44%. Insgesamt zeigt sich an den Märkten eine negative Tendenz, wobei der DAX mit einem Rückgang von 0,74% den größten Verlust unter den betrachteten Indizes aufweist. Der MDAX zeigt sich vergleichsweise stabiler mit einem geringeren Minus von 0,17%. Die internationalen Indizes Dow Jones und S&P 500 verzeichnen ebenfalls Verluste, jedoch in einem moderateren Ausmaß. Die Unsicherheiten an den Märkten setzen sich somit fort und beeinflussen die Kursentwicklungen weltweit.

    DAX Topwerte

    Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Airbus mit einem Anstieg von 2.06%. Qiagen folgt mit einem Plus von 1.10%, während die Commerzbank mit 0.99% ebenfalls im grünen Bereich bleibt.

    DAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. Die Allianz führt die Negativliste mit einem Rückgang von 2.13% an, gefolgt von Hannover Rueck mit -1.98% und Münchener Rück, die -1.97% verzeichnen.

    MDAX Topwerte

    Im MDAX sticht die Kion Group mit einem beeindruckenden Anstieg von 6.17% hervor. AIXTRON und Deutsche Lufthansa folgen mit Zuwächsen von 2.98% und 1.93%.

    MDAX Flopwerte

    Die MDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls signifikante Rückgänge, angeführt von Hugo Boss mit -3.42%. United Internet und Delivery Hero folgen mit -2.76% und -2.65%.

    SDAX Topwerte

    Im SDAX zeigt STRATEC mit 3.76% die beste Performance, gefolgt von ProCredit Holding & Co.KGaA mit 2.38% und Alzchem Group mit 2.10%.

    SDAX Flopwerte

    Die Flopwerte im SDAX sind stark negativ, mit LPKF Laser & Electronics, die -4.58% verlieren. Friedrich Vorwerk Group und SILTRONIC AG folgen mit -4.34% und -4.09%.

    TecDAX Topwerte

    Im TecDAX führt AIXTRON mit einem Anstieg von 2.98%, während Carl Zeiss Meditec und Qiagen mit 1.15% und 1.10% ebenfalls positive Werte aufweisen.

    TecDAX Flopwerte

    Die TecDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls Rückgänge, angeführt von SILTRONIC AG mit -4.09%. SMA Solar Technology und United Internet verzeichnen -3.42% und -2.76%.

    Dow Jones Topwerte

    Im Dow Jones dominiert Amazon mit einem Anstieg von 7.01%, gefolgt von Chevron Corporation mit 2.55% und Cisco Systems mit 2.26%.

    Dow Jones Flopwerte

    Die Flopwerte im Dow Jones sind stark ausgeprägt, mit Honeywell International, die -5.66% verlieren. Microsoft und IBM folgen mit -4.34% und -1.50%.

    S&P 500 Topwerte

    Im S&P 500 führt Moderna mit einem beeindruckenden Anstieg von 9.92%, gefolgt von First Solar mit 9.72% und Amazon mit 7.01%.

    S&P 500 Flopwerte

    Die Flopwerte im S&P 500 sind ebenfalls signifikant, angeführt von Monolithic Power Systems mit einem Rückgang von -11.03%. Seagate Technology Holdings und Erie Indemnity (A) folgen mit -7.38% und -6.90%.


