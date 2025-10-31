    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    US-Anleihen

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kaum verändert

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Staatsanleihen: Kurse kaum verändert, Rendite 4,097%.
    • T-Note-Future fiel um 0,01% auf 112,69 Punkte.
    • Haushaltsstreit in USA behindert Konjunkturdaten stark.
    US-Anleihen - Kaum verändert
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Freitag kaum verändert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,01 Prozent auf 112,69 Punkte. Die Rendite lag bei 4,097 Prozent.

    Die Kursausschläge hielten sich in Grenzen. Es gibt weiterhin kaum Impulse von Konjunkturdaten. Der Shutdown in den Vereinigten Staaten steuert auf den zweiten Monat zu. Im Dauerstreit zwischen Republikanern und Demokraten im US-Kongress ist eine Einigung zum Bundeshaushalt weiter nicht ansatzweise in Sicht. Weil die Finanzierung deswegen nicht steht und keine Bundesausgaben fließen können, stehen die Regierungsgeschäfte in Teilen still und auch die meisten Konjunkturdaten fallen aus.

    In der abgelaufenen Woche sind die Kurse jedoch merklich gefallen und die Renditen gestiegen. US-Notenbank-Chef Jerome Powell hatte am Mittwoch die Erwartungen für eine Leitzinssenkung im Dezember gedämpft. An den Finanzmärkten war bis dahin eine weitere Lockerung der Geldpolitik überwiegend erwartet worden. Powell hatte zudem eingeräumt, dass es bei den Gesprächen im geldpolitischen Rat der Fed mit Blick auf die Dezember-Entscheidung "stark unterschiedliche Ansichten" gegeben hat./jsl/he





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    US-Anleihen Kaum verändert Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Freitag kaum verändert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,01 Prozent auf 112,69 Punkte. Die Rendite lag bei 4,097 Prozent. Die Kursausschläge hielten sich in …