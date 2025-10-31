Kion Group Aktie weiter aufwärts - +6,57 % - 31.10.2025

Mit einer Performance von +6,57 % konnte die Kion Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Kion Group ist ein globaler Marktführer in der Herstellung von Gabelstaplern und Lagertechnik, bekannt für innovative Automatisierungslösungen. Mit einer starken Präsenz in Europa konkurriert Kion mit Unternehmen wie Toyota Material Handling und Jungheinrich. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die breite Produktpalette und fortschrittliche Technologien im Bereich der Intralogistik.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +8,66 % bei Kion Group.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Kion Group Aktie damit um +2,23 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,06 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Kion Group einen Anstieg von +80,35 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,16 % geändert.

Kion Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,23 % 1 Monat +1,06 % 3 Monate +8,66 % 1 Jahr +54,81 %

Informationen zur Kion Group Aktie

Es gibt 131 Mio. Kion Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,00 Mrd.EUR wert.

An den globalen Börsen dominieren heute rote Zahlen, während einige Unternehmen dennoch glänzen. Ein Blick auf die Gewinner und Verlierer der wichtigsten Indizes zeigt ein gemischtes Bild.

Nach einer zähen Woche tut sich der Dax auch am Freitag schwer. Positive Impulse von Überseemärkten, wo das KI-Fieber die Kurse steigen lässt, kommen im deutschen Leitindex nicht an. Er sank mehrmals unter die runde Marke von 24.000 Punkten und …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Kion Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Kion Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kion Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.