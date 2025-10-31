DZ BANK stuft AMAZON COM INC auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Amazon nach Quartalszahlen von 265 auf 295 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der weltgrößte Online-Händler habe dank der beschleunigten Erlösdynamik bei AWS und einem Rekordumsatz im margenstarken Werbegeschäft hervorragende Resultate vorgelegt, schrieb Ingo Wermann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre 2025 bis 2027 nach oben./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 16:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 16:32 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 213,4EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 18:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Ingo Wermann

Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



