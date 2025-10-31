Scherzer & Co. AG: NAV-Update zum 31.10.2025 enthüllt!
Die Scherzer & Co. AG beeindruckt mit einem NAV von 3,33 Euro je Aktie, weit über dem aktuellen Kurs, und zeigt Stärke durch strategische Beteiligungen in dynamischen Märkten.
Foto: Superingo - stock.adobe.com
- Der Net Asset Value (NAV) der Scherzer & Co. AG beträgt zum 31.10.2025 3,33 Euro je Aktie, was 30,93% unter dem aktuellen Kurs von 2,30 Euro liegt.
- Die Bewertung basiert nicht auf geprüften Abschlusszahlen und berücksichtigt keine Nachbesserungsrechte oder Steuern.
- Die zehn größten Aktienpositionen der Gesellschaft umfassen Weleda AG, Allerthal-Werke AG, 1&1 AG, Rocket Internet SE und weitere.
- 1&1 AG wird als Top-Beteiligung hervorgehoben, die von Gerüchten über eine Konsolidierung im europäischen Mobilfunkmarkt profitiert.
- Die Scherzer & Co. AG ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf sicherheits- und chancenorientierte Investments, insbesondere in Sondersituationen und Corporate Actions.
- Die Aktien der Scherzer & Co. AG sind im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse sowie in mehreren anderen Börsen notiert.
Der Kurs von Scherzer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,3000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,29 % im
Minus.
-1,71 %
0,00 %
+0,87 %
-0,85 %
+8,41 %
-12,12 %
+11,54 %
+52,63 %
+48,39 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte