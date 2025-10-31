Verluste nach einer Woche mit Rekordständen

"Die Musik spielt aktuell wieder auf der anderen Seite des Atlantiks, in den Vereinigten Staaten, wo nicht zuletzt das Boomthema Künstliche Intelligenz die Kurse weiter hochtreibt", sagte ein Marktbeobachter.

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag nachgegeben und damit insgesamt eine recht uneinheitliche Handelswoche hinter sich gebracht. Positive Impulse von den US-Börsen, wo starke Quartalsberichte von den Techgiganten Amazon und Apple für gute Stimmung sorgten, schwappten nicht auf Europa über.

Der EuroStoxx 50 verlor letztlich 0,65 Prozent auf 5.662,04 Punkte und verbuchte damit ein Wochenminus von 0,2 Prozent. Am Mittwoch hatte der Leitindex der Euroregion noch ein Rekordhoch bei rund 5.734 Punkten erreicht.

Außerhalb des Euroraums gab der britische FTSE 100 am Freitag um 0,44 Prozent auf 9.717,25 Punkte nach, was ein Minus von 0,7 Prozent für die vergangenen fünf Handelstage bedeutet. Noch im Wochenverlauf hatte sich auch der "Footsie" in Rekordhöhen emporgeschwungen.

Für den schweizerische SMI hingegen geht eine trübe Woche zu Ende. Am Freitag ging es um 0,61 Prozent auf 12.234,50 Punkte nach unten, und in der gesamten Woche damit um 2,7 Prozent.

Letztlich brachte nach Einschätzung von Experten auch das viel beachtete Treffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem chinesischen Partei- und Regierungschef Xi Jinping keinen Durchbruch in Sachen Handelshemmnisse durch Zölle.

"Die Handelszölle bleiben eine Last, die den Welthandel weiter bremst", hieß es etwa in einer Einschätzung des Brokers Index Radar. Zudem hatte auch der US-Notenbankchef Jerome Powell die Erwartungen an eine erneute Zinssenkung im Dezember im Zaum gehalten und die Stimmung an den Börsen damit abgekühlt.

Während die Bankbranche die einzige in Europa mit Gewinnen war, zeigte sich der Versicherersektor am schwächsten. In Frankreich enttäuschte vor allem Scor mit seiner Solvabilitätsquote, was die Aktie um 13 Prozent einbrechen ließ. Axa sackten im EuroStoxx um 4,4 Prozent ab. Hier enttäuschte vor allem das Neugeschäft im Bereich Lebensversicherungen, aber auch eine möglicherweise negative Preisentwicklung für Axa XL (Sach-, Haftpflicht- und Spezialrisiken).

Mit Saint Gobain stand ein weiterer französischer Wert unter Druck und gab im EuroStoxx um 3,6 Prozent nach. Der Baustoffkonzern hatte im dritten Quartal etwas weniger Umsatz erzielt. Auffallend schwach war das Geschäft vor allem in der Region Americas gewesen.

Unter den Bankaktien sprangen Intesa Sanpaolo vor der Vorlage der Quartalszahlen auf den höchsten Stand seit 2007. Die Zahlen selbst zeigten dann aber Licht und Schatten und die Aktie büßte 2,2 Prozent ein. Laut JPMorgan-Analystin Delphine Lee konnten höhere Gebühren die etwas geringer als erwartet ausgefallenen Nettozinserträge ausgleichen.

Im Pharmasektor verloren Novo Nordisk 2,1 Prozent. Der Pharmakonzern hatte am Vortag mitgeteilt, die US-Biotechfirma Metsera übernehmen zu wollen. Der Schritt werfe Fragen nach dem Vertrauen der Dänen in die eigenen Abnehmprodukte auf, merkte Analyst Emmanuel Papadakis von der Deutschen Bank dazu an./ck/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 214,1 auf Tradegate (31. Oktober 2025, 18:54 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +12,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,34 %. Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,28 Bil.. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 280,63USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 310,00USD was eine Bandbreite von +12,02 %/+44,69 % bedeutet.



