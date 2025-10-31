    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWarner Bros. Discovery (A) AktievorwärtsNachrichten zu Warner Bros. Discovery (A)

    Warner Bros. Discovery (A) Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 31.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Warner Bros. Discovery (A) Aktie bisher um +4,91 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Warner Bros. Discovery (A) Aktie.

    Foto: ingusk - stock.adobe.com

    Warner Bros. Discovery ist ein führendes Medienunternehmen, das durch seine vielfältigen Inhalte und starken Marken im globalen Markt herausragt.

    Warner Bros. Discovery (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 31.10.2025

    Die Warner Bros. Discovery (A) Aktie notiert aktuell bei 19,451 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,91 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,911  entspricht. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Warner Bros. Discovery (A) Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Allein seit letzter Woche ist die Warner Bros. Discovery (A) Aktie damit um +1,16 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,60 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Warner Bros. Discovery (A) um +81,11 % gewonnen.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,77 % geändert.

    Warner Bros. Discovery (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,16 %
    1 Monat +15,60 %
    3 Monate +60,82 %
    1 Jahr +161,24 %

    Informationen zur Warner Bros. Discovery (A) Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Warner Bros. Discovery (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 48,22 Mrd.EUR wert.

    Warner Bros. Discovery (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Warner Bros. Discovery (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Warner Bros. Discovery (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Warner Bros. Discovery (A)

    +4,74 %
    +6,19 %
    +22,62 %
    +68,14 %
    +174,14 %
    +50,08 %
    +11,78 %
    -28,52 %
    -11,82 %
    ISIN:US9344231041WKN:A3DJQZ



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



