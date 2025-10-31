DZ BANK stuft BOEING CO auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Boeing nach Quartalszahlen von 260 auf 250 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Erholungskurs des Flugzeugbauers halte an, konstatierte Robert Czerwensky in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts einer Sonderbelastung infolge der Zulassungsverzögerung bei der 777x-Baureihe seien die Kennziffern allerdings nur gemischt ausgefallen./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 17:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 17:54 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 173,8EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 19:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Robert Czerwensky

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

