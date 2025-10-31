    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBoeing AktievorwärtsNachrichten zu Boeing
    DZ BANK stuft BOEING CO auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Boeing nach Quartalszahlen von 260 auf 250 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Erholungskurs des Flugzeugbauers halte an, konstatierte Robert Czerwensky in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts einer Sonderbelastung infolge der Zulassungsverzögerung bei der 777x-Baureihe seien die Kennziffern allerdings nur gemischt ausgefallen./rob/edh/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 17:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 17:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 173,8EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 19:18 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Robert Czerwensky
    Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


