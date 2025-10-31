Börsen Update
Börsen Update USA - 31.10. - US Tech 100 schwach -0,50 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht bei 47.610,48 PKT und gewinnt bisher +0,03 %.
Top-Werte: Chevron Corporation +4,14 %, Verizon Communications +2,58 %, Amgen +2,41 %, Procter & Gamble +1,77 %, Honeywell International +1,65 %
Flop-Werte: Amazon -2,45 %, Apple -2,32 %, Microsoft -1,63 %, Unitedhealth Group -1,21 %, Walmart -0,63 %
Der US Tech 100 steht bei 25.877,58 PKT und verliert bisher -0,50 %.
Top-Werte: Warner Bros. Discovery (A) +5,46 %, Biogen +4,35 %, Vertex Pharmaceuticals +3,39 %, Synopsys +3,32 %, NXP Semiconductors +3,23 %
Flop-Werte: Meta Platforms (A) -3,33 %, Starbucks -2,52 %, Amazon -2,45 %, Apple -2,32 %, Lam Research -1,85 %
Der S&P 500 steht aktuell (19:59:44) bei 6.847,32 PKT und fällt um -0,25 %.
Top-Werte: First Solar +9,53 %, Church & Dwight +7,67 %, GoDaddy Registered (A) +5,48 %, Warner Bros. Discovery (A) +5,46 %, Emcor Group +5,12 %
Flop-Werte: Erie Indemnity (A) -7,84 %, Monolithic Power Systems -7,10 %, Seagate Technology Holdings -6,15 %, Chipotle Mexican Grill -4,19 %, Meta Platforms (A) -3,33 %
