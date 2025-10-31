    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsErie Indemnity (A) AktievorwärtsNachrichten zu Erie Indemnity (A)

    Besonders beachtet!

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Erie Indemnity (A) Aktie verliert deutlich an Wert - 31.10.2025

    Am 31.10.2025 ist die Erie Indemnity (A) Aktie, bisher, um -7,84 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Erie Indemnity (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Erie Indemnity (A) Aktie verliert deutlich an Wert - 31.10.2025
    Foto: adobe.stock.com

    Erie Indemnity ist ein führender regionaler Versicherer, der sich durch exzellenten Kundenservice und starke Kundenbindung im Nordosten der USA auszeichnet. Mit einem breiten Angebot an Kfz-, Hausrat-, Lebens- und Geschäftsversicherungen konkurriert Erie mit großen Namen wie State Farm und Allstate. Die regionale Fokussierung und der persönliche Service bieten Alleinstellungsmerkmale.

    Erie Indemnity (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 31.10.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Erie Indemnity (A) Aktie. Mit einer Performance von -7,84 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.350,00€
    Basispreis
    4,67
    Ask
    × 14,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.450,00€
    Basispreis
    4,64
    Ask
    × 14,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Erie Indemnity (A) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -13,55 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Erie Indemnity (A) Aktie damit um -4,63 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,37 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Erie Indemnity (A) um -33,17 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,25 % geändert.

    Erie Indemnity (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,63 %
    1 Monat +0,37 %
    3 Monate -13,55 %
    1 Jahr -35,42 %

    Informationen zur Erie Indemnity (A) Aktie

    Es gibt 46 Mio. Erie Indemnity (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,55 Mrd.EUR wert.

    Globale Aktienmärkte im Minus: DAX mit größtem Verlust, Amazon glänzt


    An den globalen Börsen dominieren heute rote Zahlen, während einige Unternehmen dennoch glänzen. Ein Blick auf die Gewinner und Verlierer der wichtigsten Indizes zeigt ein gemischtes Bild.

    Erie Indemnity (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Erie Indemnity (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Erie Indemnity (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Erie Indemnity (A)

    -6,72 %
    -8,63 %
    -5,93 %
    -18,06 %
    -37,75 %
    +57,87 %
    ISIN:US29530P1021WKN:919562



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Erie Indemnity (A) Aktie verliert deutlich an Wert - 31.10.2025 Am 31.10.2025 ist die Erie Indemnity (A) Aktie, bisher, um -7,84 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Erie Indemnity (A) Aktie.