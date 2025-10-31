    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Devisen

    Euro nach weiterem Rücksetzer im späteren US-Handel kaum bewegt

    • Euro stabil bei 1,1525 US-Dollar vor Börsenschluss.
    • EZB-Referenzkurs leicht gestiegen auf 1,1554 Dollar.
    • Markt reagiert kaum auf Eurozone-Verbraucherpreise.
    Devisen - Euro nach weiterem Rücksetzer im späteren US-Handel kaum bewegt
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag nach Verlusten im späteren US-Handel kaum mehr bewegt. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostetet die Gemeinschaftswährung 1,1525 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,1554 (Donnerstag: 1,1550) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8655 (0,8658) Euro.

    Der Euro geriet am Nachmittag unter Druck und knüpfte an seine Vortagsverluste an. Er kostete so rund ein Cent weniger als zum Wochenstart. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte am Mittwoch die Erwartungen auf eine erneute Leitzinssenkung gedämpft, was dem Dollar Auftrieb gab. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte am Donnerstag zwar keine Zinssenkung in Aussicht gestellt, das war aber auch im Gegensatz zur US-Notenbank nicht erwartet worden.

    Die am Nachmittag veröffentlichten Zahlen zu den Verbraucherpreisen aus der Eurozone bewegten den Markt kaum./ck/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
