Devisen
Euro nach weiterem Rücksetzer im späteren US-Handel kaum bewegt
- Euro stabil bei 1,1525 US-Dollar vor Börsenschluss.
- EZB-Referenzkurs leicht gestiegen auf 1,1554 Dollar.
- Markt reagiert kaum auf Eurozone-Verbraucherpreise.
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag nach Verlusten im späteren US-Handel kaum mehr bewegt. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostetet die Gemeinschaftswährung 1,1525 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,1554 (Donnerstag: 1,1550) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8655 (0,8658) Euro.
Der Euro geriet am Nachmittag unter Druck und knüpfte an seine Vortagsverluste an. Er kostete so rund ein Cent weniger als zum Wochenstart. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte am Mittwoch die Erwartungen auf eine erneute Leitzinssenkung gedämpft, was dem Dollar Auftrieb gab. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte am Donnerstag zwar keine Zinssenkung in Aussicht gestellt, das war aber auch im Gegensatz zur US-Notenbank nicht erwartet worden.
Die am Nachmittag veröffentlichten Zahlen zu den Verbraucherpreisen aus der Eurozone bewegten den Markt kaum./ck/he
Die Zahlen haben lediglich für eine kleine Intraday Kerze gereicht die direkt korrigiert wurde. Nun werden die US Verbraucherpreise (14:30 Uhr) den weiteren Verlauf für die nächste Woche ebnen. Es wird sich irgendwie nie ändern, man hängt ständig an den Amerikanern.
Hallo,
Frankreich wurde im Rating soeben herabgesetzt. Kommt nun ein blutiger Montag für den Euro? Wird interessant wie der Markt darauf reagiert.