Singulus Technologies: Vorläufige Zahlen & Prognose 2025 angepasst
SINGULUS TECHNOLOGIES steht vor Herausforderungen: Der Umsatz sinkt, das EBIT rutscht ins Minus und der Auftragseingang schwächelt. In den ersten neun Monaten 2025 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz von 44,3 Mio. €, ein operatives Ergebnis von minus 2,5 Mio. € und einen Auftragseingang von 30,9 Mio. €. Wie wird SINGULUS TECHNOLOGIES auf diese Herausforderungen reagieren und seine Prognosen für 2025 erfüllen?
- SINGULUS TECHNOLOGIES erzielte in den ersten neun Monaten 2025 einen Umsatz von 44,3 Mio. € (2024: 61,0 Mio. €).
- Das operative Ergebnis (EBIT) betrug minus 2,5 Mio. € und lag damit unter dem Vorjahreswert von 1,9 Mio. €.
- Der Auftragseingang belief sich auf 30,9 Mio. € und war ebenfalls niedriger als im Vorjahr (2024: 70,8 Mio. €).
- Der Auftragsbestand zum 30. September 2025 betrug 64,0 Mio. €, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (2024: 68,7 Mio. €) darstellt.
- Die Umsatzprognose für 2025 wurde auf eine Bandbreite von 65,0 Mio. € bis 80,0 Mio. € angepasst.
- Die neue EBIT-Prognose liegt zwischen minus 4,5 Mio. € und plus 0,5 Mio. €.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Singulus Technologies ist am 12.11.2025.
Der Kurs von Singulus Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,6450EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,11 %
im Plus.
11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,6150EUR das entspricht einem Minus von -1,82 % seit der Veröffentlichung.
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.