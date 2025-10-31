Abcourt schließt vermittelte Privatplatzierung im Wert von 10 Millionen $ ab

Rouyn-Noranda, Kanada, 31. Oktober 2025 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. („Abcourt“ oder das „Unternehmen“) (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine zuvor angekündigte vermittelte „Best Efforts“-Privatplatzierung (das „Emissionsangebot“), die von Red Cloud Securities Inc. als Lead Agent und alleiniger Bookrunner (der „Agent“) durchgeführt wurde, abgeschlossen und dabei durch den Verkauf von (i) 41.666.666 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens, die gemeinnützigen Käufern angeboten wurden, (jede eine „Charity FT-Einheit“) zum Preis von 0,12 $ pro Charity FT-Einheit und (ii) 58.823.530 Einheiten des Unternehmens (jede eine „Einheit“) zum Preis von 0,085 $ pro Einheit (der „Einheitspreis“) einen Bruttoerlös von insgesamt etwa 10.000.000 $ erzielt hat.

Jede Charity-FT-Einheit besteht aus einer Aktie der Klasse „B“ des Unternehmens (jede eine „FT-Aktie“) und einem Warrant auf den Erwerb einer Aktie der Klasse „B“ (jeder ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber bis 31. Oktober 2028 zum Erwerb einer Aktie der Klasse „B“ des Unternehmens (jede eine „Warrant-Aktie“) zum Preis von 0,12 $ pro Warrant-Aktie. Jede CFT-Aktie und jeder Warrant, die den Charity FT-Einheiten zugrundliegen, gelten als „Flow-Through-Aktie“ im Sinne von Unterabschnitt 66(15) des Income Tax Act (Kanada) (das „Steuergesetz“) bzw. Abschnitt 359.1 des Taxation Act (Québec) (das „Steuergesetz von Québec“).

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie der Klasse „B“ des Unternehmens (jede eine „Einheitsaktie“) und einem Warrant, wobei jeder Warrant den entsprechenden Inhaber bis 31. Oktober 2028 zum Erwerb einer Warrant-Aktie des Unternehmens zum Preis von 0,12 $ pro Warrant-Aktie berechtigt.

Das Unternehmen geht davon aus, den Bruttoerlös aus dem Verkauf der Einheiten als Working Capital und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der Charity-FT-Einheiten ist für die Finanzierung der Exploration und den Ausbau des Projekts Flordin-Cartwright des Unternehmens im Grünsteingürtel Abitibi vorgesehen. Der Bruttoerlös aus der Ausgabe und dem Verkauf der Charity-FT-Einheiten wird der Finanzierung kanadischer Explorationsausgaben gemäß der Definition von „Canadian Exploration Expense“ in Paragraph (f) in Unterabschnitt 66.1(6) des Steuergesetzes dienen, die als „Flow-Through-Mining Expenditures“ im Sinne von Unterabschnitt 127(9) des Steuergesetzes gelten und sich wiederum als „Flow-Through-Mining Expenditures“ im Sinne von Abschnitt 359.1 des Steuergesetzes von Québec qualifizieren (die „berechtigten Ausgaben“). Diese berechtigten Ausgaben werden bis spätestens 31. Dezember 2026 getätigt und den Käufern der Charity-FT-Einheiten gegenüber bis spätestens 31. Dezember 2025, dem Stichtag, in Höhe eines Betrags geltend gemacht, der insgesamt mindestens dem Bruttoerlös aus der Ausgabe der Charity-FT-Einheiten entspricht. Sollte das Unternehmen nicht in der Lage sein, die berechtigten Ausgaben zu 100 % geltend zu machen oder zu tätigen, wird das Unternehmen jeden Käufer der Charity-FT-Einheiten für die zusätzlichen Steuern entschädigen, die dieser Käufer infolge des Unvermögens des Unternehmens, die berechtigten Ausgaben wie vereinbart geltend zu machen, zahlen muss.

Als Gegenleistung für die erbrachten Dienstleistungen erhielt der Agent eine Barprovision in Höhe von 450.000,49 $ sowie 4.264.711 nicht übertragbare Warrants (die „Agenten-Warrants“). Jeder Agenten-Warrant berechtigt seinen Inhaber bis 31. Oktober 2028 zum Erwerb einer Aktie der Klasse „B“ des Unternehmens (eine „Stammaktie“) zum Preis von je 0,12 $. Die Agenten-Warrants sind in Kanada an eine Haltedauer gebunden, die vier Monate und einen Tag nach dem heutigen Datum abläuft.

Das Emissionsangebot erfolgte gemäß der Listed Issuer Financing Exemption (Ausnahmeregelung für Finanzierungen börsennotierter Emittenten) nach Teil 5A der Vorschrift National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions, geändert durch die Coordinated Blanket Order 45-935 – Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption (die „Listed Issuer Financing Exemption“). Die gemäß der Listed Issuer Financing Exemption angebotenen Charity FT-Einheiten und Einheiten unterliegen nach den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen keinen Weiterverkaufsbeschränkungen. Das Emissionsangebot steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca bzw. auf der Webseite des Unternehmens unter www.abcourt.info kann ein Angebotsdokument in Verbindung mit dem Emissionsangebot eingesehen werden. Potenzielle Anleger sollten dieses Angebotsdokument vor einer Investitionsentscheidung lesen.

Diese angebotenen Wertpapiere wurden weder nach dem U.S. Securities Act noch nach sonstigen einzelstaatlichen US-Wertpapiergesetzen registriert und werden auch nicht registriert. Sie dürfen – weder direkt noch indirekt – in den Vereinigten Staaten oder an bzw. zugunsten von US-Personen angeboten, verkauft oder geliefert werden, sofern keine Registrierung oder Ausnahme von den Registrierungsanforderungen vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar und es erfolgt kein Verkauf von Wertpapieren in einem US-Bundesstaat, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.

Frühwarnung

Herr Nouredine Mokaddem, ein Direktor des Unternehmens, zeichnete im Rahmen des Emissionsangebots 24.705.880 Einheiten für einen Betrag von 2.099.999,80 $. Dadurch erhöhte sich seine Beteiligung am Unternehmen auf teilweise verwässerter Basis (unter Annahme der Ausübung der wandelbaren Wertpapiere im Besitz von Herrn Mokaddem) um ungefähr 2,14 %.

Vor dem Emissionsangebot befanden sich 100.000.000 Aktien der Klasse „B“ sowie 103.250.000 Optionen und Warrants (die „wandelbaren Wertpapiere“) im Besitz oder unter der Kontrolle von Herrn Mokaddem, was rund 9,86 % der ausstehenden Aktien der Klasse „B“ auf nicht verwässerter Basis bzw. 18,19 % auf teilweise verwässerter Basis (unter Annahme der Ausübung dieser wandelbaren Wertpapiere) entspricht.

Infolge des Emissionsangebots befinden sich nun 124.705.880 Aktien der Klasse „B“ und 127.955.880 wandelbare Wertpapiere im Besitz oder unter der Kontrolle von Herrn Mokaddem. Dies entspricht rund 11,19 % der ausstehenden Aktien der Klasse „B“ auf nicht verwässerter Basis bzw. 20,33 % auf teilweise verwässerter Basis (unter Annahme der Ausübung dieser wandelbaren Wertpapiere).

Herr Mokaddem erwarb die Einheiten zu Anlagezwecken. Er könnte in Zukunft je nach Marktlage und in Abhängigkeit anderer relevanter Faktoren weitere Wertpapiere des Unternehmens erwerben oder Wertpapiere des Unternehmens verkaufen, unter anderem am offenen Markt oder im Rahmen privater Transaktionen.

Die Teilnahme von Herrn Mokaddem, einer unternehmensinternen Person (Insider), am Emissionsangebot gilt als „Transaktion mit verbundenen Parteien“ (Related Party Transaction) im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions („MI 61-101“). Das Unternehmen hat sich auf die Ausnahmeregelungen bezüglich der Anforderungen zur Einholung der formellen Bewertung und Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß Abschnitt 5.5(a) und Abschnitt 5.7(1)(a) von MI 61-101 bezüglich der Teilnahme einer verbundenen Partei am Emissionsangebot berufen, da weder der Verkehrswert (gemäß MI 61-101 ermittelt) der entsprechenden Wertpapiere noch der Verkehrswert der Gegenleistung für die Transaktion mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens (gemäß MI 61-101 ermittelt) beträgt. Das Unternehmen hat in Bezug auf diese Transaktionen keinen Bericht über wesentliche Änderungen mindestens 21 Tage vor dem erwarteten Abschluss des Emissionsangebots eingereicht, da zu jenem Zeitpunkt die Einzelheiten dieser Transaktion nicht bekannt waren.

Ein Exemplar des Frühwarnberichts bezüglich der vorstehenden Transaktion wird im Profil von Abcourt auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) veröffentlicht werden. Eine Kopie des Berichts kann von Pascal Hamelin, President und CEO von Abcourt, unter der Rufnummer (819) 768-2857 oder per E-Mail an phamelin@abcourt.com angefordert werden.

ÜBER ABCOURT MINES INC.

Abcourt Mines Inc. ist ein Erschließungsunternehmen aus Kanada mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Quebec. Abcourt besitzt die Mine und den Mühlenkomplex Sleeping Giant, auf die es seine Erschließungsaktivitäten konzentriert.

Weiterführende Informationen zu Abcourt Mines Inc. erhalten Sie auf unserer Website unter www.abcourt.ca und in unseren Unterlagen unter dem Profil von Abcourt auf www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

President und CEO

T: (819) 768-2857

E-Mail: phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert, Investor Relations

Reseau ProMarket Inc.

T: (514) 722-2276, DW 456

E-Mail: dany.cenac-robert@reseaupromarket.com

Zukunftsgerichtete AUSSAGEN

Bestimmte Informationen hierin können „zukunftsgerichtete Informationen“ gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung darstellen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie identifiziert werden, wie z.B. „plant“, „strebt an“, „erwartet“, „schätzt“, „beabsichtigt“, „antizipiert“, „glaubt“, „könnte“, „dürfte“, „wahrscheinlich“ oder Abwandlungen solcher Wörter oder Aussagen, die angeben, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten, erreicht werden – oder ähnliche Ausdrücke - „können“, „werden“, „könnten“, „würden“ oder „dürften“. Zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich der Erwartungen des Managements des Unternehmens in Bezug auf die Verwendung des Erlöses und die Verwendung der verfügbaren Mittel nach Abschluss des Emissionsangebots, beruhen auf Schätzungen von Abcourt und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Abcourt wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen geschäftlichen und wirtschaftlichen Faktoren sowie sonstigen Unsicherheiten und Faktoren, die zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten führen können, einschließlich der relevanten Annahmen und Risikofaktoren, die in den öffentlichen Unterlagen von Abcourt dargelegt sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Obwohl Abcourt davon ausgeht, dass die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendeten Annahmen und Faktoren angemessen sind, sollte diesen Aussagen und zukunftsgerichteten Informationen dennoch kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Abcourt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren – weder aufgrund neuer Informationen noch aufgrund zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

