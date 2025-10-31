Dortmunds Schlotterbeck auch für Duell mit City fraglich
- Dortmund könnte auf Schlotterbeck gegen City verzichten.
- Trainer Kovac: Schlotterbeck hat Erkältung, nicht fit.
- Starke Form des Abwehrchefs wichtig für das Spiel.
AUGSBURG (dpa-AFX) - Borussia Dortmund muss möglicherweise auch im Champions-League-Auswärtsspiel bei Manchester City auf Abwehrchef Nico Schlotterbeck verzichten. Er wisse noch nicht, ob der Nationalspieler am kommenden Mittwoch gegen den englischen Topclub wieder dabei sein könne, sagte BVB-Trainer Niko Kovac vor der Bundesliga-Partie beim FC Augsburg.
Für das Duell mit den Augsburgern hatte sich Schlotterbeck wegen einer Erkältung abgemeldet. "Er lag heute flach und war nicht einsatzbereit", sagte Kovac bei Sky über den 25-Jährigen. Schlotterbeck präsentiert sich seit Wochen in starker Form. Gegen City mit dem ebenfalls bestens aufgelegten Torjäger und Ex-Borussen Erling Haaland könnten die Schwarz-Gelben ihren defensiven Anführer gut brauchen./lot/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 3,425 auf Tradegate (31. Oktober 2025, 20:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -2,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,17 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 379,21 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7300 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +45,56 %/+45,56 % bedeutet.
Was ist denn mit dir los?
Kane, der Massenmörder!
Dieses lächerliche Schubserleinchen (pfeift der Schiri, ist’s Foul, pfeift er nicht, ist’s keins…..ganz sicher kein Fall für den VAR) aufzublasen zum Mordanschlag, der den beinahegekillten Guirassy nur nicht zu Proteststürmen veranlasste, weil der ja im Wachkoma lag…..wie, er lag nicht…ach so….also im Wachkoma stand, ist die eine Seite.
(Zusätzlich wird dieser großartige Sportsmann Kane hier als unfair dargestellt….das habt ihr exklusiv.)
Die andere Seite ist das völlige Verschweigen der an Dusel wohl kaum zu übertreffenden Umstände des gestrigen Sieges, kein Wort, nicht ein einziges zu:
Der fast zwangsläufigen Gelbroten von Anselmino. Aber davon will ich garnicht schreiben.
Viel eklatanter ist ja wohl das klar nachweisliche Abseits vor dem 1:1, das einzig und alleine nicht zum tragen kam, weil schwachsinnigerweise in so einem Spiel kein VAR aktiv ist.
Ein absolutes Spitzenspiel Frankfurt gegen Dortmund ohne VAR…..weils 2. Pokalrunde ist und da statt Frankfurt ein X-Ligist ja Gastgeber sein KÖNNTE…..noch schwachsinniger gehts nicht.
Nur deswegen steht nicht Frankfurt in der nächsten Runde, sondern der BVB (Gottseidank wie ich mir nicht verkneifen kann und will. )
Erwähnen könnte mans zumindest, bei der selbstdiagnostizierten Objektivität.
Amen
Das hat nichts mit meckern zu tun, dass ist MEINE Meinung und z.T. eine Feststellung von Tatsachen. Wenn Du es für richtig hältst, dass man 15 Minuten vor Schluss daheim gegen Köln beim Stande von 0:0 zuerst einen einen Grobmotoriker Sabitzer bringt und einen Silva oder Brandt draußen lässt, o.K, ich halte es einfach für falsch !! Wäre in der letzten Minute nicht das glückliche 1:0 gefallen wären evtl. diese Wechsel Kovac noch um die Ohren geflogen.