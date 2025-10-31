    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsArcelorMittal AktievorwärtsNachrichten zu ArcelorMittal
    JPMORGAN stuft ARCELORMITTAL auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal vor den am 6. November erwarteten Quartalszahlen von 28,50 auf 29,50 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Er bleibe neutral, was die anstehenden Zahlen des Stahlherstellers betreffe, schrieb Dominic O'Kane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Analyst begründete dies unter anderem damit, dass Stahlhersteller, die ihre Zahlen bereits vorgelegt hätten, die Konsensschätzungen wegen einer enttäuschenden Stahlnachfrage in der EU und den USA verfehlt hätten. Dabei verwies er auf SSAB, Outokumpu und Acerinox./rob/ck/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 17:34 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 17:34 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 33,01EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 18:22 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Dominic O'Kane
    Analysiertes Unternehmen: ARCELORMITTAL
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 29,50
    Kursziel alt: 28,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


