JPMORGAN stuft ARCELORMITTAL auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal vor den am 6. November erwarteten Quartalszahlen von 28,50 auf 29,50 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Er bleibe neutral, was die anstehenden Zahlen des Stahlherstellers betreffe, schrieb Dominic O'Kane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Analyst begründete dies unter anderem damit, dass Stahlhersteller, die ihre Zahlen bereits vorgelegt hätten, die Konsensschätzungen wegen einer enttäuschenden Stahlnachfrage in der EU und den USA verfehlt hätten. Dabei verwies er auf SSAB, Outokumpu und Acerinox./rob/ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 17:34 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 17:34 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 33,01EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 18:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Dominic O'Kane

Analysiertes Unternehmen: ARCELORMITTAL

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 29,50

Kursziel alt: 28,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 29,50 € , was einem Rückgang von -11,70% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer