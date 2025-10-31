Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 31.10.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Amazon im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Nach starken Q3-Zahlen mit einem Umsatz von 180,2 Mrd. USD und einem Gewinn von 1,95 USD/Aktie, sowie einem AWS-Wachstum von 20%, stieg der Aktienkurs um über 10% auf 246 USD. Die Kombination aus solidem Wachstum und strategischen Investitionen wird als attraktiv wahrgenommen, was das Vertrauen in die Aktie stärkt.