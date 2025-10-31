Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 31.10.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 31.10.2025 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Chevron Corporation
Tagesperformance: +3,81 %
Platz 1
Performance 1M: -0,66 %
Amazon
Tagesperformance: -3,44 %
Platz 2
Performance 1M: +15,15 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Amazon im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Nach starken Q3-Zahlen mit einem Umsatz von 180,2 Mrd. USD und einem Gewinn von 1,95 USD/Aktie, sowie einem AWS-Wachstum von 20%, stieg der Aktienkurs um über 10% auf 246 USD. Die Kombination aus solidem Wachstum und strategischen Investitionen wird als attraktiv wahrgenommen, was das Vertrauen in die Aktie stärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.
Apple
Tagesperformance: -2,72 %
Platz 3
Performance 1M: +10,96 %
Amgen
Tagesperformance: +2,68 %
Platz 4
Performance 1M: +7,80 %
Verizon Communications
Tagesperformance: +2,33 %
Platz 5
Performance 1M: -8,72 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verizon Communications
Das Anleger-Sentiment zu Verizon Communications ist von Unsicherheit geprägt, insbesondere durch den CEO-Wechsel und Spekulationen über einen möglichen DOW-Abstieg. Der Kurs ist in den letzten 14 Tagen um 15% gefallen, trotz stabiler Fundamentaldaten (Dividendenrendite 6,3%, KGV 9,1). Analysten aus dem wallstreetONLINE-Forum sehen die Aktie als unterbewertet und empfehlen Käufe bei Rücksetzern.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Verizon Communications eingestellt.
