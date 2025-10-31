Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 31.10.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 31.10.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: +4,88 %
Platz 1
Performance 1M: +15,60 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Warner Bros. Discovery (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Warner Bros. Discovery (A) im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen über 160% zugelegt. Das Interesse von Unternehmen wie Netflix, Amazon und Apple an einer Übernahme sowie ein abgelehntes Angebot von Paramount (24 USD) deuten auf eine mögliche Übernahmeschlacht hin. Zudem wird eine Aufspaltung in die Sparten lineares Fernsehen und Streaming bis 2026 diskutiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Warner Bros. Discovery (A) eingestellt.
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: +3,65 %
Platz 2
Performance 1M: -2,00 %
Biogen
Tagesperformance: +3,63 %
Platz 3
Performance 1M: +8,55 %
Amazon
Tagesperformance: -3,47 %
Platz 4
Performance 1M: +15,15 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Amazon im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Nach starken Q3-Zahlen mit einem Umsatz von 180,2 Mrd. USD und einem Gewinn von 1,95 USD/Aktie, sowie einem AWS-Wachstum von 20%, stieg der Aktienkurs um über 10% auf 246 USD. Die Kombination aus solidem Wachstum und strategischen Investitionen wird als attraktiv wahrgenommen, was das Vertrauen in die Aktie stärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: -3,24 %
Platz 5
Performance 1M: -8,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Meta Platforms (A)
Das Anleger-Sentiment zu Meta Platforms (A) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz starker Q3-Kennzahlen und der Ansicht, dass die Aktie langfristig ein Kauf ist, herrscht Unsicherheit aufgrund eines 5%igen Kursrückgangs in den letzten 14 Tagen und technischer Verkaufssignale. Anleger sind besorgt über hohe Investitionen in KI und deren Einfluss auf zukünftige Gewinne, während einige die aktuelle Kurslage als Kaufgelegenheit betrachten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Meta Platforms (A) eingestellt.
Fortinet
Tagesperformance: +3,08 %
Platz 6
Performance 1M: +1,38 %
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: +3,01 %
Platz 7
Performance 1M: +6,56 %
Synopsys
Tagesperformance: +3,00 %
Platz 8
Performance 1M: -6,71 %
Tesla
Tagesperformance: +2,92 %
Platz 9
Performance 1M: +1,89 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Tesla im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die negative Kursentwicklung der letzten 14 Tage und Unsicherheiten bezüglich der Robotaxi-Startverzögerungen Bedenken hervorrufen, betonen einige Anleger die fundamentalen Stärken und Innovationskraft des Unternehmens. Optimistische Kursziele von bis zu 800 USD stehen im Kontrast zu den Sorgen über die Marktperformance.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Tesla eingestellt.
Apple
Tagesperformance: -2,72 %
Platz 10
Performance 1M: +10,96 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +2,72 %
Platz 11
Performance 1M: -11,33 %
Marvell Technology
Tagesperformance: +2,72 %
Platz 12
Performance 1M: +13,21 %
Comcast (A)
Tagesperformance: +2,67 %
Platz 13
Performance 1M: -12,16 %
Amgen
Tagesperformance: +2,66 %
Platz 14
Performance 1M: +7,80 %
Workday (A)
Tagesperformance: +2,56 %
Platz 15
Performance 1M: -3,98 %
Copart
Tagesperformance: +2,55 %
Platz 16
Performance 1M: -4,12 %
CDW Corporation
Tagesperformance: +2,48 %
Platz 17
Performance 1M: -1,92 %
Gilead Sciences
Tagesperformance: +2,44 %
Platz 18
Performance 1M: +6,06 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: +2,31 %
Platz 19
Performance 1M: +9,20 %
Palantir
Tagesperformance: +2,31 %
Platz 20
Performance 1M: +12,26 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Palantir im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv, unterstützt durch eine Kurssteigerung auf 170 Euro und die neue Partnerschaft mit Nvidia. Anleger erwarten, dass die bevorstehenden Unternehmenszahlen die hohen Erwartungen erfüllen. Es gibt jedoch auch Bedenken hinsichtlich der Bewertung, wobei einige eine Konsolidierung im Bereich von 150-160 Euro prognostizieren.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Palantir eingestellt.
CSX
Tagesperformance: +2,27 %
Platz 21
Performance 1M: -0,73 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: +2,24 %
Platz 22
Performance 1M: -7,16 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: +2,24 %
Platz 23
Performance 1M: +0,84 %
Starbucks
Tagesperformance: -2,14 %
Platz 24
Performance 1M: -1,60 %
