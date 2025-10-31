Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 31.10.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 31.10.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
First Solar
Tagesperformance: +9,69 %
Platz 1
Performance 1M: +11,16 %
Church & Dwight
Tagesperformance: +7,57 %
Platz 2
Performance 1M: -3,70 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -6,85 %
Platz 3
Performance 1M: +22,30 %
GoDaddy Registered (A)
Tagesperformance: +5,94 %
Platz 4
Performance 1M: -10,33 %
FICO (Fair Isaac Corporation)
Tagesperformance: +5,29 %
Platz 5
Performance 1M: +5,38 %
Erie Indemnity (A)
Tagesperformance: -5,22 %
Platz 6
Performance 1M: +0,37 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: +4,94 %
Platz 7
Performance 1M: +4,67 %
MGM Resorts
Tagesperformance: +4,90 %
Platz 8
Performance 1M: -14,77 %
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: +4,88 %
Platz 9
Performance 1M: +15,60 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Warner Bros. Discovery (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Warner Bros. Discovery (A) im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen über 160% zugelegt. Das Interesse von Unternehmen wie Netflix, Amazon und Apple an einer Übernahme sowie ein abgelehntes Angebot von Paramount (24 USD) deuten auf eine mögliche Übernahmeschlacht hin. Zudem wird eine Aufspaltung in die Sparten lineares Fernsehen und Streaming bis 2026 diskutiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Warner Bros. Discovery (A) eingestellt.
Keysight Technologies
Tagesperformance: +4,79 %
Platz 10
Performance 1M: +3,07 %
Builders Firstsource
Tagesperformance: +4,54 %
Platz 11
Performance 1M: -5,16 %
Aon Registered (A)
Tagesperformance: +4,07 %
Platz 12
Performance 1M: -6,00 %
Emerson Electric
Tagesperformance: +4,00 %
Platz 13
Performance 1M: +7,37 %
Zebra Technologies (A)
Tagesperformance: +3,96 %
Platz 14
Performance 1M: -10,67 %
Chevron Corporation
Tagesperformance: +3,79 %
Platz 15
Performance 1M: -0,66 %
Alexandria Real Estate Equities
Tagesperformance: +3,74 %
Platz 16
Performance 1M: -32,37 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: +3,65 %
Platz 17
Performance 1M: -2,00 %
Biogen
Tagesperformance: +3,63 %
Platz 18
Performance 1M: +8,55 %
Chipotle Mexican Grill
Tagesperformance: -3,62 %
Platz 19
Performance 1M: -16,06 %
Emcor Group
Tagesperformance: +3,59 %
Platz 20
Performance 1M: +2,98 %
Moderna
Tagesperformance: -3,56 %
Platz 21
Performance 1M: +13,26 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Moderna im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen an Wert verloren, was Bedenken über die Bewertung und die bevorstehenden Quartalszahlen aufwirft. Anleger diskutieren Übernahmegerüchte und die Notwendigkeit einer engeren Partnerschaft mit Merck, während technische Indikatoren auf eine schwache Marktstimmung hinweisen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.
Pool
Tagesperformance: -3,52 %
Platz 22
Performance 1M: -9,28 %
Expand Energy Corporation
Tagesperformance: +3,48 %
Platz 23
Performance 1M: -4,98 %
Amazon
Tagesperformance: -3,45 %
Platz 24
Performance 1M: +15,15 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Amazon im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Nach starken Q3-Zahlen mit einem Umsatz von 180,2 Mrd. USD und einem Gewinn von 1,95 USD/Aktie, sowie einem AWS-Wachstum von 20%, stieg der Aktienkurs um über 10% auf 246 USD. Die Kombination aus solidem Wachstum und strategischen Investitionen wird als attraktiv wahrgenommen, was das Vertrauen in die Aktie stärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.
Baxter International
Tagesperformance: -3,38 %
Platz 25
Performance 1M: -13,74 %
PerkinElmer
Tagesperformance: +3,20 %
Platz 26
Performance 1M: +9,52 %
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: -3,19 %
Platz 27
Performance 1M: -8,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Meta Platforms (A)
Das Anleger-Sentiment zu Meta Platforms (A) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz starker Q3-Kennzahlen und der Ansicht, dass die Aktie langfristig ein Kauf ist, herrscht Unsicherheit aufgrund eines 5%igen Kursrückgangs in den letzten 14 Tagen und technischer Verkaufssignale. Anleger sind besorgt über hohe Investitionen in KI und deren Einfluss auf zukünftige Gewinne, während einige die aktuelle Kurslage als Kaufgelegenheit betrachten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Meta Platforms (A) eingestellt.
Cboe Global Markets
Tagesperformance: +3,17 %
Platz 28
Performance 1M: -1,69 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: -3,16 %
Platz 29
Performance 1M: +18,65 %
eBay
Tagesperformance: -3,12 %
Platz 30
Performance 1M: -6,35 %
Edwards Lifesciences
Tagesperformance: -2,77 %
Platz 31
Performance 1M: +11,58 %
Apple
Tagesperformance: -2,76 %
Platz 32
Performance 1M: +10,96 %
AbbVie
Tagesperformance: -2,62 %
Platz 33
Performance 1M: +2,99 %
Kroger
Tagesperformance: -2,36 %
Platz 34
Performance 1M: -0,27 %
The Cigna Group
Tagesperformance: -2,30 %
Platz 35
Performance 1M: -11,79 %
Humana
Tagesperformance: -2,27 %
Platz 36
Performance 1M: +13,78 %
Starbucks
Tagesperformance: -2,14 %
Platz 37
Performance 1M: -1,60 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: -2,03 %
Platz 38
Performance 1M: +4,15 %
