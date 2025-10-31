Die weltweite Kampagne „7 Wonders of Future Cities" von New7Wonders startet am Weltstädtetag

Nach dem Soft-Launch Anfang dieses Monats beginnt heute die Vorschlags- und Bewerbungsphase der Kampagne. In den nächsten zwölf Monaten werden Städte, Stadtteile und Großprojekte aus allen Ländern der Welt vorgeschlagen und sich um die Teilnahme bewerben, um ihre Leistungen in den Bereichen Technologie, Design, Lebensqualität und Umweltverträglichkeit zu präsentieren.

DUBAI, VAE, 31. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- New7Wonders, die weltweit offizielle Instanz für öffentliche Abstimmungen zur Wahl von Weltwundern, hat heute, am Weltstädtetag 2025, offiziell seine neueste globale Kampagne gestartet: 7 Wonders of Future Cities . Die Initiative markiert den offiziellen Beginn einer weltweiten Suche nach den sieben Stadtentwicklungsprojekten, die den Geist der Innovation, Nachhaltigkeit und des menschlichen Fortschritts, der die Städte von morgen prägt, am besten verkörpern.

Bernard Weber, Präsident und Gründer von New7Wonders, sagte: „Mit 7 Wonders of Future Cities erweitern wir unsere Mission von der Würdigung des Erbes der Menschheit zur Würdigung ihrer Horizonte. Die Wunder der Zukunft werden jetzt gebaut – in den Entscheidungen, der Kreativität und dem Mut der urbanen Visionäre von heute."

Jean-Paul de la Fuente, Direktor von New7Wonders und Vorsitzender der Kampagne 7 Wonders of Future Cities , sagte: „Heute beginnen wir eine globale Diskussion darüber, was eine Stadt wirklich ‚zukunftsweisend' macht. Es geht darum, wie Innovation der Menschheit dient und wie Fantasie Fortschritt wieder mit Sinn verbinden kann." Er fuhr fort: „Wir sehen 7 Wonders of Future Cities als Würdigung und Ehrung von Städten und Entwicklungen, die es wagen, zu träumen, zu entwerfen und ein besseres Gleichgewicht zwischen Natur, Gemeinschaft und Wachstum zu schaffen."

In Übereinstimmung mit der bewährten Methodik von New7Wonders wird die Beteiligung der Öffentlichkeit durchgehend im Mittelpunkt stehen. Nach der aktuellen Vorschlags- und Bewerbungsphase über www.7wondersfc.com beginnt am 31. Oktober 2026 die weltweite Abstimmungsphase, die am 31. Oktober 2027 zur offiziellen Bekanntgabe der 7 Wonders of Future Cities führt. Die Kampagne wird von Global Platform Limited koordiniert, dem in Dubai ansässigen weltweiten Lizenz- und Vertriebszweig von New7Wonders.

7 Wonders of Future Cities schließt sich den anderen globalen, thematischen und nationalen New7Wonders-Teilnahmekampagnen an – insbesondere den New 7 Wonders of the World und den New 7 Wonders of Nature –, die bis heute über 600 Millionen Stimmen erzielt und den unabhängig validierten „Wonder Effect" erzeugt haben, der für die teilnehmenden Reiseziele und Nationen einen sozioökonomischen, marketingbezogenen, markenbezogenen und bildungsbezogenen Mehrwert in Höhe von mehreren hundert Milliarden Dollar geschaffen hat.

Website: www.7wondersfc.com

