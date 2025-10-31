LPKF Laser & Electronics Aktie mit kräftigem Kurssturz -4,74 % - 31.10.2025

Die LPKF Laser & Electronics Aktie ist bisher um -4,74 % auf 6,6300€ gefallen. Das sind -0,3300 € weniger als am letzten Handelstag. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

LPKF Laser & Electronics ist ein führender Anbieter von Lasersystemen für die Elektronikfertigung, bekannt für innovative Technologien und hohe Präzision.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von LPKF Laser & Electronics Verluste von -14,66 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die LPKF Laser & Electronics Aktie damit um -2,18 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,71 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei LPKF Laser & Electronics auf -22,59 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,70 % geändert.

LPKF Laser & Electronics Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,18 % 1 Monat -0,71 % 3 Monate -14,66 % 1 Jahr -19,50 %

Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 164,37 Mio.EUR wert.

LPKF Laser & Electronics Aktie jetzt kaufen?

Ob die LPKF Laser & Electronics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LPKF Laser & Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.