JEFFERIES stuft Hellofresh auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hellofresh von 15,50 auf 15 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Giles Thorne aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den Zahlen des Kochboxenversenders zum dritten Quartal sein Bewertungsmodell. Er habe nun die Jahreswachstumstrends und Managementkommentare berücksichtigt, schrieb er./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 12:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 16:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,96 % und einem Kurs von 7,023EUR auf Lang & Schwarz (31. Oktober 2025, 22:25 Uhr) gehandelt.
