    JEFFERIES stuft Scout24 auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Scout24 von 100 auf 106 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Giles Thorne aktualisierte nach den Zahlen des Internetportal-Betreibers zum dritten Quartal sein Bewertungsmodell. So habe er seine Schätzungen für die Umsatzerlöse und das bereinigte operative Ergebnis für die Geschäftsjahre 2025 bis 2027 angehoben, schrieb er in der am Freitag vorliegenden Studie./rob/ck/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 11:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 16:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,14 % und einem Kurs von 100,2EUR auf Lang & Schwarz (31. Oktober 2025, 22:22 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Giles Thorne
    Analysiertes Unternehmen: Scout24
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 106
    Kursziel alt: 100
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
