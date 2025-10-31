Onco-Innovations stellt Update für Aktionäre im Anschluss an Cboe Canada Investor Spotlight bereit

Vancouver, Kanada – 31. Oktober 2025 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) („Onco“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein Unternehmensupdate zu geben und die strategischen Ziele für das kommende Jahr darzulegen. Das Update folgt auf den jüngsten Auftritt von Thomas O’Shaughnessy, CEO von Onco-Innovations, bei Cboe Canada Investor Spotlight (22. Oktober 2025), wo er das Ziel von Onco erörterte, Technologien zur Krebsbehandlung durch Innovation, KI-gesteuerte Forschung und strategische Wachstumsinitiativen zu verbessern.

In den letzten Monaten hat Onco eine Reihe von Meilensteinen erreicht, die seine wissenschaftliche und operative Grundlage gestärkt haben, darunter: die Übernahme von Inka Health AI im Februar 2025, der Wechsel seiner Börsennotierung an die Cboe Canada, die Partnerschaft mit Dalton Pharma Services im Mai 2025, die Aufnahme einer kontinuierlichen Zusammenarbeit mit der University of Alberta und dem Cross Cancer Institute im Juni 2025 sowie die Unterzeichnung einer Vereinbarung mit Nucro-Technics im Juli 2025 und der Abschluss einer Start-up-Vereinbarung mit Avance Clinical Pty Ltd, womit die Forschungs- und Entwicklungsbemühungen von Onco gefördert werden.

Aufbauend auf den Fortschritten, die 2025 erzielt wurden, konzentriert sich Onco nun darauf, seine Programme in Richtung klinischer Evaluierung voranzutreiben und seine Position auf den Kapitalmärkten zu stärken. Das Unternehmen legt weiterhin den Grundstein für eine klinische Phase-1-Studie im Jahr 2026, die den Übergang von der präklinischen Forschung und Prüfung zur klinischen Umsetzung markieren würde.

Im Cboe Spotlight-Interview reflektierte Herr O‘Shaughnessy über die Absicht des Unternehmens, eine US-Strategie zu verfolgen, die sich auf die Stärkung der Präsenz des Unternehmens in den USA konzentriert, unter anderem durch das Anstreben einer Notierung an einer US-Börse im Jahr 2026. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass ein Cross-Listing den Shareholder Value steigern könnte, indem es den Zugang zu einer breiteren Basis potenzieller institutioneller und privater Anleger erweitert. Darüber hinaus sollte eine stärkere Präsenz auf den US-Kapitalmärkten im Allgemeinen die Zusammenarbeit mit der nordamerikanischen Forschungs- und Entwicklungsgemeinschaft stärken und damit das langfristige Wachstum von Onco unterstützen können.