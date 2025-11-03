Wald Investment in Kanada

Das sich die Finanzwelt im Umbruch befindet muß ich Ihnen ja nicht erst erklären. Wie „sicher“ ihre bisherigen Investitionen tatsächlich sind werden Sie ja irgendwann selber herausfinden. Das die physische Form einer Kapitalanlage Voraussetzung ist um Ersparnisse sicher und schadlos durch eine Wirtschaftskrise zu bringen das durften unsere Vorfahren bereits erfahren. Im positivem oder negativem Sinne, je nachdem wie sie sich vorbereitet und aufgestellt hatten. Dazu habe ich beim WO auch bereits einen anderen Artikel veröffentlicht.

Hier möchte ich auf eine attraktive Möglichkeit eingehen die weitestgehend unbekannt und wenig genutzt wird. Meist aus Unkenntnis oder falscher Scheu sich dem Thema zu nähern. Ich kann dazu einiges aus Eigenerfahrung berichten. Vielleicht macht Sie das ja neugierig sich mit dem spannenden Thema einmal näher zu befassen.

Das Holz wahrscheinlich der wichtigste und selbstständig nachwachsende Rohstoff der Welt ist sollte ja bekannt sein.

Seine besonderen Eigenschaften wie z.B. gute Verarbeitungsmöglichkeit, Druckfestigkeit, Härte, Elastizität, Biegsamkeit, Energielieferant etc. sind weithin bekannt.

Der Wald, aus welchem es später einmal gewonnen wird, reinigt die Luft, produziert Sauerstoff, dient als Heimat für weitere Pflanzen und zahlreiche Tiere und den Menschen als Erholungsgebiet. Holz wird jeden Tag für unzählige Produkte und Fertigungen weltweit benötigt. Das hat sich seit Jahrtausenden nicht geändert und macht ihn nahezu zu einem konjunkturunabhängigem Investment. Heute kommen nur noch weitere Produkte hinzu die früher unbekannt waren. Nachfolgend einige Beispiele für den Holzbedarf in unserer modernen Welt.

Bauholz, Möbel und Papierherstellung, traditionelles Handwerk z.B. Drechseln, Musikinstrumente, Bootsbau, Gartenbau etc. aber auch in vielen Lebensmitteln ( z.B. Wurstdarm, Soßen, Speiseeis, Sahne ) und Spirituosen ( z.B. Wein, Sekt, Whiskey, Sherry ) wird der Holzbestandteil Zellulose verarbeitet. Medikamente, Lacke, Gerbstoffe Spinnstoffe etc. kommen noch hinzu. Sehen Sie sich mal um an dem Ort an dem Sie sich jetzt gerade befinden. Wie viele Objekte aus Holz umgeben Sie dort ? Ein Leben ohne Holz oder dessen Inhaltsstoffe ist nahezu undenkbar, und das weltweit. Ich berichte also gerade von einem Investment für das es seit Jahrtausenden bis heute IMMER einen Bedarf gab und gibt.

Kennen Sie ein älteres und nachhaltigeres Investment ?

Warum also keinen eigenen Wald besitzen, und zwar dort wo das noch erschwinglich und sinnvoll ist ?

Ein Sachwert Investment außerhalb der Reichweite des eudssr Zugriffs und vollständig Währungs und Konjunktur unabhängig.

Gebraucht wird Holz immer in der jeweils einen oder anderen Form.

Hier bei uns in Nova Scotia wachsen die Bäume im Durchschnitt ca. 20 – 40 cm pro Jahr je nach Art und Standort. Dafür muß der Waldbesitzer nichts selber tun. Ein natürlich und permanent wachsendes Investment. Die Verwaltung dieser Kapitalanlage bedarf keines Vermögensverwalters und keiner Bank etc. Es bedarf auch keiner speziellen Kenntnisse dafür. Der Besitzer zahlt die geringe jährliche Grundsteuer und hat sonst keinerlei Verpflichtungen.

Wenn der Waldbestand erntereif ist und Kapitalbedarf vorhanden ist kann man sich an die nächste lokale Papierfabrik oder ein Sägewerk wenden und von dort aus ein Angebot in der aktuell gültigen Währung erhalten und dann entscheiden ob und wie viel man verkauft. In aller Regel erfolgt die Ernte dann innerhalb weniger Wochen und man erhält eine detaillierte Auswertung über die erfolgte Ernte in Tonnage oder Kubikmeter mit samt dem dafür abgerechneten Dollar Betrag. Die Zusendung der entsprechenden Schecks als Auszahlung erfolgt ebenfalls zuverlässig und zeitnah. Die Papierfabrik kümmert sich ebenfalls um eine umgehende Wiederaufforstung des zuvor geernteten Areals. Somit steht einer erneuten Ernte in ca. 20 – 30 Jahren nichts mehr im Weg. Deshalb ist diese Anlageform auch ideal als Generationen Erbfolge Anlage und wird auch gerne als solche genutzt. Auch unmittelbar nach der Ernte ist ja der Grundbestand als Land Sachwert vollständig vorhanden und somit das nachhaltige Investment gesichert. Ihre Hektar Anzahl ist ja durch die Ernte nicht weniger geworden. Die Papierfabrik erstellt falls erforderlich auch neue Zuwegungen in ein schwer zu erreichendes Anwesen hinein die nach erfolgter Ernte auf dem Land verbleibt. Durch diese zusätzliche vorher oftmals nicht vorhandene Infrastruktur erfolgt eine weitere Wertsteigerung des Landes.

Die Ertragsmöglichkeiten belaufen sich aktuell auf ca. 1500 und 3000 Dollar je Hektar je nach Alter, Art und Beschaffenheit des Holzbestandes sowie Lage und Zugänglichkeit des Anwesens.

In aller Regel kommen diese kommerziellen Abnehmer ab Flächen von 20 Hektar aufwärts je Grundstück zum ernten. Wer sich nebenbei noch ein kleines Wohn oder Nutzgebäude auf seine Wald Kapitalanlage stellen möchte um das privat für Urlaub, Hobby ( Jagd, Natur, Erholung ) oder als Plan B zum Auswandern etc. zu nutzen kann das selbstverständlich ebenfalls tun.

Welche andere Kapitalanlage kann das schon bieten ?

Die erforderlichen Investitionen beginnen bei ca. 70.000 Euro aufwärts, je nach Größe und Lage des Landes und der Beschaffenheit des bereits vorhanden Baumbestandes oder einer bereits vorhandenen Infrastruktur ( Zuwegungen etc. ) .

Falls Sie das Thema ernsthaft interessiert melden Sie sich gerne bei mir und ich kann ihnen dazu weitere Details berichten und Fragen beantworten.

Herzliche Grüße aus Nova Scotia von Frank Eckhardt

