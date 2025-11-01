Bundesnetzagentur droht Post wegen Beschwerden mit Geldstrafe

Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesnetzagentur hat der Deutschen Post wegen des massiven Anstiegs an Beschwerden erstmals mit einer Geldstrafe gedroht. "Wir haben der Post die gelbe Karte gezeigt", sagte Behördenpräsident Klaus Müller der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstagausgabe). "Wenn sie keine Abhilfe schafft, wird es mit Zwangsgeldern eine rote Karte geben."



Die Bundesnetzagentur habe mit der Novelle des Postgesetzes neue Kompetenzen bekommen. "Und die werden wir nutzen. Wenn Verstöße nicht wirksam behoben werden, werden wir Zwangsgelder verhängen", so Müller. Gesetzlich möglich wäre eine Geldbuße bis zu 10 Millionen Euro.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Post AG! Long 36,74€ 0,29 × 13,71 Zum Produkt Short 42,58€ 0,31 × 13,69 Zum Produkt