Labbé & Cie. | Top Executive Search & Advisory | Aufsichtsrats- und Beiratsservices / Charakterstärke im Fokus - Kooperation mit clyos | Swiss Institute for Character Science
Nürnberg (ots) - Headhunting oblige - und zählt zu den vornehmsten sowie
wertvollsten Tätigkeiten?
Unbedingt, weil (https://www.labbe-cie.eu/fileadmin/user_upload/Focus/Labbe___Ci
e_Headhunting_oblige.pdf) die Besetzung von Spitzen- und Schlüsselpositionen mit
fachlich geeigneten ebenso wie charakterlich integren Leistungsträgern zu den
wesentlichen strategischen, den Erfolg von Unternehmen bestimmenden Business
Cases zählt.
Return on Character (RoC) als aufschlussreiche Kennziffer für Unternehmenserfolg
Seit Jahren zeigen unsere Längsschnittstudien zum Thema Return on Character
(RoC), zuletzt in einer umfassenden Studie (https://www.labbe-cie.eu/fileadmin/u
ser_upload/Focus/Labbe___Cie_Besetzung_auf_C-Level_Vorabdruck_Juli_2024.pdf) aus
dem Jahr 2024, dass der Unternehmenserfolg positiv korreliert mit der
Charakterstärke der handelnden Akteure auf C-Level.
Das Wesentliche ist prägnant: Erfolg erfordert kluge Köpfe mit integrem
Charakter
Labbé & Cie. (http://www.labbe-cie.de) zielt nun gemeinsam mit clyos | Swiss
Institute for Character Science (https://clyos.ch/) auf die Evaluierung und
Validierung der Charakterstärke, auf C-Level ebenso wie auf der Ebene der
Leistungsträger unterhalb der Vorstands- bzw. Geschäftsführungsebene.
Prioritäten richtig zu setzen und sich klar auszurichten - eine Frage der
Intelligenz
Ziel ist es, Leistungspotenzial in Kombination mit Werteorientierung zu
diagnostizieren, um wahrliche Leistungsträger zu erkennen und zu fördern, auch
und insbesondere im Rahmen einer systematischen Top-Management-Nachfolge aus den
eigenen Reihen (https://www.labbe-cie.eu/fileadmin/user_upload/Focus/Labbe___Cie
._Nachfolge_aus_den_eigenen_Reihen.pdf) .
Über das Unternehmen
Labbé & Cie. "genießt bei Entscheidern hinsichtlich der externen Besetzung von
Positionen auf oberster Leitungs- sowie 1. und 2. Führungsebene einen
exzellenten Ruf als ebenso diskret wie erfolgreich agierender Headhunter" (SZ)
und "gilt als Premium Boutique bei der strategisch orientierten Besetzung von
Schlüsselpositionen auf Top Management Ebene. Zu den Mandanten gehören
Entscheider von Börsen- und Familienunternehmen" (F.A.Z.).
