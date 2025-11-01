    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Labbé & Cie. | Top Executive Search & Advisory | Aufsichtsrats- und Beiratsservices / Charakterstärke im Fokus - Kooperation mit clyos | Swiss Institute for Character Science

    Nürnberg (ots) - Headhunting oblige - und zählt zu den vornehmsten sowie
    wertvollsten Tätigkeiten?

    Unbedingt, weil (https://www.labbe-cie.eu/fileadmin/user_upload/Focus/Labbe___Ci
    e_Headhunting_oblige.pdf) die Besetzung von Spitzen- und Schlüsselpositionen mit
    fachlich geeigneten ebenso wie charakterlich integren Leistungsträgern zu den
    wesentlichen strategischen, den Erfolg von Unternehmen bestimmenden Business
    Cases zählt.

    Return on Character (RoC) als aufschlussreiche Kennziffer für Unternehmenserfolg

    Seit Jahren zeigen unsere Längsschnittstudien zum Thema Return on Character
    (RoC), zuletzt in einer umfassenden Studie (https://www.labbe-cie.eu/fileadmin/u
    ser_upload/Focus/Labbe___Cie_Besetzung_auf_C-Level_Vorabdruck_Juli_2024.pdf) aus
    dem Jahr 2024, dass der Unternehmenserfolg positiv korreliert mit der
    Charakterstärke der handelnden Akteure auf C-Level.

    Das Wesentliche ist prägnant: Erfolg erfordert kluge Köpfe mit integrem
    Charakter

    Labbé & Cie. (http://www.labbe-cie.de) zielt nun gemeinsam mit clyos | Swiss
    Institute for Character Science (https://clyos.ch/) auf die Evaluierung und
    Validierung der Charakterstärke, auf C-Level ebenso wie auf der Ebene der
    Leistungsträger unterhalb der Vorstands- bzw. Geschäftsführungsebene.

    Prioritäten richtig zu setzen und sich klar auszurichten - eine Frage der
    Intelligenz

    Ziel ist es, Leistungspotenzial in Kombination mit Werteorientierung zu
    diagnostizieren, um wahrliche Leistungsträger zu erkennen und zu fördern, auch
    und insbesondere im Rahmen einer systematischen Top-Management-Nachfolge aus den
    eigenen Reihen (https://www.labbe-cie.eu/fileadmin/user_upload/Focus/Labbe___Cie
    ._Nachfolge_aus_den_eigenen_Reihen.pdf) .

    Über das Unternehmen

    Labbé & Cie. "genießt bei Entscheidern hinsichtlich der externen Besetzung von
    Positionen auf oberster Leitungs- sowie 1. und 2. Führungsebene einen
    exzellenten Ruf als ebenso diskret wie erfolgreich agierender Headhunter" (SZ)
    und "gilt als Premium Boutique bei der strategisch orientierten Besetzung von
    Schlüsselpositionen auf Top Management Ebene. Zu den Mandanten gehören
    Entscheider von Börsen- und Familienunternehmen" (F.A.Z.).

    Pressekontakt:

    Labbé & Cie. GmbH
    Dr. Thomas Kienle
    Erlenstegenstr. 26
    D-90491 Nürnberg
    +49(0)911 | 37 65 65 0
    info(a)labbe-cie.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/160870/6149284
    OTS: Labbé & Cie. | Top Executive Search & Advisory | Aufsichtsrat
    s- und Beiratsservices




