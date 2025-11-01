Labbé & Cie. | Top Executive Search & Advisory | Aufsichtsrats- und Beiratsservices / Charakterstärke im Fokus - Kooperation mit clyos | Swiss Institute for Character Science

Nürnberg (ots) - Headhunting oblige - und zählt zu den vornehmsten sowie

wertvollsten Tätigkeiten?



Unbedingt, weil (https://www.labbe-cie.eu/fileadmin/user_upload/Focus/Labbe___Ci

e_Headhunting_oblige.pdf) die Besetzung von Spitzen- und Schlüsselpositionen mit

fachlich geeigneten ebenso wie charakterlich integren Leistungsträgern zu den

wesentlichen strategischen, den Erfolg von Unternehmen bestimmenden Business

Cases zählt.



Return on Character (RoC) als aufschlussreiche Kennziffer für Unternehmenserfolg





Seit Jahren zeigen unsere Längsschnittstudien zum Thema Return on Character

(RoC), zuletzt in einer umfassenden Studie (https://www.labbe-cie.eu/fileadmin/u

ser_upload/Focus/Labbe___Cie_Besetzung_auf_C-Level_Vorabdruck_Juli_2024.pdf) aus

dem Jahr 2024, dass der Unternehmenserfolg positiv korreliert mit der

Charakterstärke der handelnden Akteure auf C-Level.



Das Wesentliche ist prägnant: Erfolg erfordert kluge Köpfe mit integrem

Charakter



Labbé & Cie. (http://www.labbe-cie.de) zielt nun gemeinsam mit clyos | Swiss

Institute for Character Science (https://clyos.ch/) auf die Evaluierung und

Validierung der Charakterstärke, auf C-Level ebenso wie auf der Ebene der

Leistungsträger unterhalb der Vorstands- bzw. Geschäftsführungsebene.



Prioritäten richtig zu setzen und sich klar auszurichten - eine Frage der

Intelligenz



Ziel ist es, Leistungspotenzial in Kombination mit Werteorientierung zu

diagnostizieren, um wahrliche Leistungsträger zu erkennen und zu fördern, auch

und insbesondere im Rahmen einer systematischen Top-Management-Nachfolge aus den

eigenen Reihen (https://www.labbe-cie.eu/fileadmin/user_upload/Focus/Labbe___Cie

._Nachfolge_aus_den_eigenen_Reihen.pdf) .



Über das Unternehmen



Labbé & Cie. "genießt bei Entscheidern hinsichtlich der externen Besetzung von

Positionen auf oberster Leitungs- sowie 1. und 2. Führungsebene einen

exzellenten Ruf als ebenso diskret wie erfolgreich agierender Headhunter" (SZ)

und "gilt als Premium Boutique bei der strategisch orientierten Besetzung von

Schlüsselpositionen auf Top Management Ebene. Zu den Mandanten gehören

Entscheider von Börsen- und Familienunternehmen" (F.A.Z.).



Pressekontakt:



Labbé & Cie. GmbH

Dr. Thomas Kienle

Erlenstegenstr. 26

D-90491 Nürnberg

+49(0)911 | 37 65 65 0

info(a)labbe-cie.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/160870/6149284

OTS: Labbé & Cie. | Top Executive Search & Advisory | Aufsichtsrat

s- und Beiratsservices







