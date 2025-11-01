Aktie kaufen oder verkaufen
ABB Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur ABB Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die ABB Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die ABB Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die ABB Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ABB Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ABB Aktie beträgt 44,73€ EUR. Die ABB Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -30,35 %.
Analysten und Kursziele für die ABB Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|50,00€
|-22,15 %
|-
|UBS
|54,00€
|-15,93 %
|01.10.2025
|RBC
|51,00€
|-20,60 %
|08.10.2025
|GOLDMAN SACHS
|56,00€
|-12,81 %
|08.10.2025
|JPMORGAN
|55,00€
|-14,37 %
|08.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|47,00€
|-26,83 %
|09.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|49,00€
|-23,71 %
|10.10.2025
|RBC
|55,00€
|-14,37 %
|13.10.2025
|RBC
|55,00€
|-14,37 %
|16.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|16.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|45,00€
|-29,94 %
|16.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|49,00€
|-23,71 %
|16.10.2025
|JPMORGAN
|55,00€
|-14,37 %
|16.10.2025
|JPMORGAN
|-
|-
|20.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|50,00€
|-22,15 %
|27.10.2025
-0,80 %
+1,92 %
+6,20 %
+12,51 %
+25,65 %
+130,63 %
+209,88 %
+290,55 %
+179,26 %
