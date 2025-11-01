ABB Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur ABB Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die ABB Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die ABB Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die ABB Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ABB Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der ABB Aktie beträgt 44,73€ EUR. Die ABB Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -30,35 %.