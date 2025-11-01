    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsABB AktievorwärtsNachrichten zu ABB

    Aktie kaufen oder verkaufen

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    ABB Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - ABB Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
    Foto: Oleksandr Lutsenko - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur ABB Aktie im Überblick.
    8 Analysten empfehlen die ABB Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die ABB Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die ABB Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ABB Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der ABB Aktie beträgt 44,73 EUR. Die ABB Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -30,35 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ABB Asea Brown Boveri Ltd.!
    Long
    54,52€
    Basispreis
    0,58
    Ask
    × 10,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    65,08€
    Basispreis
    0,62
    Ask
    × 10,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Kursziele für die ABB Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Bernstein 50,00 -22,15 % -
    UBS 54,00 -15,93 % 01.10.2025
    RBC 51,00 -20,60 % 08.10.2025
    GOLDMAN SACHS 56,00 -12,81 % 08.10.2025
    JPMORGAN 55,00 -14,37 % 08.10.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 47,00 -26,83 % 09.10.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 49,00 -23,71 % 10.10.2025
    RBC 55,00 -14,37 % 13.10.2025
    RBC 55,00 -14,37 % 16.10.2025
    DZ BANK - - 16.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 45,00 -29,94 % 16.10.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 49,00 -23,71 % 16.10.2025
    JPMORGAN 55,00 -14,37 % 16.10.2025
    JPMORGAN - - 20.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 50,00 -22,15 % 27.10.2025

    ABB

    -0,80 %
    +1,92 %
    +6,20 %
    +12,51 %
    +25,65 %
    +130,63 %
    +209,88 %
    +290,55 %
    +179,26 %
    ISIN:CH0012221716WKN:919730



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Analysten Monitor
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen ABB Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25 Im Oktober `25 haben 15 Analysten die ABB Aktie eingestuft.