Aktie kaufen oder verkaufen
Air Liquide Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: eyewave - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Air Liquide Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Air Liquide Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Air Liquide Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Air Liquide Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Air Liquide Aktie beträgt 195,46€ EUR. Die Air Liquide Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +16,72 %.
Analysten und Kursziele für die Air Liquide Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|208,00€
|+24,21 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|183,00€
|+9,28 %
|02.10.2025
|JEFFERIES
|204,00€
|+21,82 %
|03.10.2025
|UBS
|200,00€
|+19,43 %
|03.10.2025
|JPMORGAN
|185,00€
|+10,47 %
|06.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|198,00€
|+18,24 %
|10.10.2025
|JPMORGAN
|185,00€
|+10,47 %
|28.10.2025
|JPMORGAN
|185,00€
|+10,47 %
|28.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|199,00€
|+18,83 %
|28.10.2025
|JEFFERIES
|204,00€
|+21,82 %
|28.10.2025
|UBS
|200,00€
|+19,43 %
|28.10.2025
|JPMORGAN
|185,00€
|+10,47 %
|30.09.2025
|UBS
|205,00€
|+22,42 %
|30.10.2025
