    Air Liquide Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Air Liquide Aktie im Überblick.
    9 Analysten empfehlen die Air Liquide Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Air Liquide Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Air Liquide Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Air Liquide Aktie beträgt 195,46 EUR. Die Air Liquide Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +16,72 %.

    Analysten und Kursziele für die Air Liquide Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 208,00 +24,21 % -
    GOLDMAN SACHS 183,00 +9,28 % 02.10.2025
    JEFFERIES 204,00 +21,82 % 03.10.2025
    UBS 200,00 +19,43 % 03.10.2025
    JPMORGAN 185,00 +10,47 % 06.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 198,00 +18,24 % 10.10.2025
    JPMORGAN 185,00 +10,47 % 28.10.2025
    JPMORGAN 185,00 +10,47 % 28.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 199,00 +18,83 % 28.10.2025
    JEFFERIES 204,00 +21,82 % 28.10.2025
    UBS 200,00 +19,43 % 28.10.2025
    JPMORGAN 185,00 +10,47 % 30.09.2025
    UBS 205,00 +22,42 % 30.10.2025

    Air Liquide

    -1,74 %
    -2,21 %
    -3,31 %
    -3,25 %
    +2,20 %
    +25,89 %
    +48,86 %
    +97,29 %
    +638,46 %
    ISIN:FR0000120073WKN:850133

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 175,83, was eine Steigerung von +3,10% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Aktie kaufen oder verkaufen Air Liquide Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25 Im Oktober `25 haben 13 Analysten die Air Liquide Aktie eingestuft.