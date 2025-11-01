Air Liquide Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Air Liquide Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die Air Liquide Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Air Liquide Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Air Liquide Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Air Liquide Aktie beträgt 195,46€ EUR. Die Air Liquide Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +16,72 %.