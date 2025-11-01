Aktie kaufen oder verkaufen
Allianz Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Peter Kneffel - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Allianz Aktie im Überblick.
2 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Allianz Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Allianz Aktie beträgt 355,20€ EUR. Die Allianz Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1,78 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Allianz Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|330,00€
|-5,44 %
|-
|JEFFERIES
|325,00€
|-6,88 %
|08.10.2025
|BARCLAYS
|330,00€
|-5,44 %
|17.10.2025
|JPMORGAN
|360,00€
|+3,15 %
|22.10.2025
|BERENBERG
|431,00€
|+23,50 %
|30.10.2025
-1,99 %
+1,51 %
-0,34 %
+2,71 %
+22,65 %
+94,96 %
+134,08 %
+124,20 %
+529,08 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte