Allianz Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Allianz Aktie im Überblick.

2 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Allianz Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Allianz Aktie beträgt 355,20€ EUR. Die Allianz Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1,78 %.