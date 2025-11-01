Aktie kaufen oder verkaufen
Amazon Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Amazon Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die Amazon Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Amazon Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Amazon Aktie beträgt 252,00€ EUR. Die Amazon Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,19 %.
Analysten und Kursziele für die Amazon Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|275,00€
|+12,60 %
|-
|JEFFERIES
|265,00€
|+8,51 %
|17.10.2025
|UBS
|271,00€
|+10,97 %
|21.10.2025
|UBS
|279,00€
|+14,24 %
|28.10.2025
|RBC
|240,00€
|-1,73 %
|30.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|31.10.2025
|JEFFERIES
|275,00€
|+12,60 %
|31.10.2025
|JPMORGAN
|305,00€
|+24,89 %
|31.10.2025
|RBC
|300,00€
|+22,84 %
|31.10.2025
|UBS
|310,00€
|+26,93 %
|31.10.2025
+6,04 %
+10,11 %
+10,02 %
+3,73 %
+28,26 %
+135,70 %
+59,60 %
+680,73 %
+3.488.757,14 %
