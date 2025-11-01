    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsATOSS Software AktievorwärtsNachrichten zu ATOSS Software

    ATOSS Software Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Foto: ATOSS Software AG

    Aktuelle Analystenmeinungen zur ATOSS Software Aktie im Überblick.
    6 Analysten empfehlen die ATOSS Software Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die ATOSS Software Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ATOSS Software Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der ATOSS Software Aktie beträgt 104,88 EUR. Die ATOSS Software Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -9,90 %.

    Analysten und Kursziele für die ATOSS Software Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst - - -
    Analyst - - -
    Analyst 120,00 +3,09 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 140,00 +20,27 % -
    JEFFERIES 120,00 +3,09 % 23.10.2025
    BERENBERG 150,00 +28,87 % 23.10.2025
    WARBURG RESEARCH 157,00 +34,88 % 23.10.2025
    NUWAYS 152,00 +30,58 % 24.10.2025

    ATOSS Software

    -4,12 %
    -0,66 %
    +12,34 %
    +0,84 %
    -6,97 %
    +83,23 %
    +97,05 %
    +833,07 %
    +1.193,33 %
    ISIN:DE0005104400WKN:510440

