Aktie kaufen oder verkaufen
ATOSS Software Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: ATOSS Software AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur ATOSS Software Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die ATOSS Software Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die ATOSS Software Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ATOSS Software Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ATOSS Software Aktie beträgt 104,88€ EUR. Die ATOSS Software Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -9,90 %.
Analysten und Kursziele für die ATOSS Software Aktie
|120,00€
|+3,09 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|140,00€
|+20,27 %
|-
|JEFFERIES
|120,00€
|+3,09 %
|23.10.2025
|BERENBERG
|150,00€
|+28,87 %
|23.10.2025
|WARBURG RESEARCH
|157,00€
|+34,88 %
|23.10.2025
|NUWAYS
|152,00€
|+30,58 %
|24.10.2025
