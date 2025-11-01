ATOSS Software Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur ATOSS Software Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die ATOSS Software Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die ATOSS Software Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ATOSS Software Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der ATOSS Software Aktie beträgt 104,88€ EUR. Die ATOSS Software Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -9,90 %.