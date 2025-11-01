Alstom Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktie kaufen oder verkaufen
Aktuelle Analystenmeinungen zur Alstom Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Alstom Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Alstom Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Alstom Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Alstom Aktie beträgt 25,60€ EUR. Die Alstom Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,30 %.
Analysten und Kursziele für die Alstom Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMORGAN
|28,00€
|+29,39 %
|07.10.2025
|UBS
|20,00€
|-7,58 %
|08.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|26,00€
|+20,15 %
|08.10.2025
|JPMORGAN
|28,00€
|+29,39 %
|08.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|26,00€
|+20,15 %
|10.10.2025
