    Alstom Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Alstom Aktie im Überblick.
    4 Analysten empfehlen die Alstom Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Alstom Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Alstom Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Alstom Aktie beträgt 25,60 EUR. Die Alstom Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,30 %.

    Analysten und Kursziele für die Alstom Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    JPMORGAN 28,00 +29,39 % 07.10.2025
    UBS 20,00 -7,58 % 08.10.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 26,00 +20,15 % 08.10.2025
    JPMORGAN 28,00 +29,39 % 08.10.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 26,00 +20,15 % 10.10.2025

    Alstom

    -0,96 %
    +0,55 %
    -0,05 %
    +5,15 %
    +9,50 %
    +26,54 %
    -26,15 %
    -2,39 %
    +1,48 %
    ISIN:FR0010220475WKN:A0F7BK



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



