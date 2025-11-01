Alstom Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Alstom Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Alstom Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Alstom Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Alstom Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Alstom Aktie beträgt 25,60€ EUR. Die Alstom Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,30 %.